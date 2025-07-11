«В Москве думали, что их боятся»
- 11.07.2025, 21:37
Как Европа насмехалась над российским символом.
Образ медведя в России - символический. Россияне считают, что он показывает их силу, могущество и способность к агрессии. Но мало кто знает, как возник этот символ.
«Главред» узнал, что это произошло в 1526 году, когда в Москве был дипломат и путешественник Зигмунд Герберштайн, который опубликовал воспоминания об этой поездке. Об этом на YouTube-канале рассказал украинский историк Александр Алферов.
Герберштайн вспоминал, что в Москве в том году были такие морозы, что на улицах он увидел многочисленное количество замерзших бродяг, которые обычно водили на цепях медведей за деньги.
«Медведи, освободившись от своих хозяев, начали заходить в дома жителей Москвы в поисках пищи. С этого и началась история, что в Москве медведи ходят по улицам», - отметил историк.
Поэтому с 18 века в России начали изображать на карикатурах медведей. И это было для европейцев смешной и оскорбительной ассоциацией, в то время как в Москве думали, что их так боятся.