В белорусских обменниках может потребоваться валерьянка 11.07.2025, 21:48

2,680

Если посмотреть на курсы.

Доллар и евро продолжают дешеветь на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Журналисты «Зеркала» посмотрели, как на это реагируют обменники. Спойлер: в двух банках доллары принимают дешевле 2,9 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,955 рубля («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 2,9249 рубля («БНБ-Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 2,916 рубля. При этом два банка принимают американскую валюту по курсу, который ниже отметки в 2,9 рубля. Так, в «Цептер Банке» — 2,89 рубля, а в «Сбер Банке» — 2,893 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,47 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк ВТБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк» (3,429 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,416 рубля. При этом самый низкий курс покупки банком европейской валюты — 3,3 рубля («Банк БелВЭБ»).

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,79 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,747 рубля («Банк ВТБ», «Банк Решение», «БНБ Банк», «БСБ Банк», «Нео Банк Азия», «Статусбанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Статусбанке» — 3,737 рубля за 100 российских рублей.

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