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Украинские бойцы уничтожили корейскую систему залпового огня «Type 75» на Купянском направлении

  • 11.07.2025, 22:06
Украинские бойцы уничтожили корейскую систему залпового огня «Type 75» на Купянском направлении

Быстрый удар и его результат показали на видео.

Бойцы Первой президентской бригады «Буревій» Национальной гвардии Украины уничтожили северокорейскую реактивную систему залпового огня «Type 75» на Купянском направлении.

Видео было обнародовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

«Оккупанты на северокорейской экзотике выехали на позицию, чтобы работать, но первыми отработали пилоты «Буревія». Удар быстрый, результат - ожидаемый: еще одна «редкость» уничтожена», - прокомментировали видео в бригаде.

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