«Я не то, что в шоке — не ожидала увидеть таких сумм» 11.07.2025, 22:13

Polyaialisa

Белоруска посчитала, сколько тратит семья из четырех человек в месяц на еду.

Белорусская блогерка Polyaialisa посчитала, сколько в месяц тратит на еду, «коммуналку» и покупки на Wildberries ее семья из четырех человек (двое взрослых и двое детей: 1,5 года и 15 лет). Своей бухгалтерией она поделилась в TikTok, пишет «Зеркало».

Девушка рассказала, что целый месяц «собирала абсолютно все чеки» и записывала траты на «коммуналку», медицинские услуги, покупки в аптеке, магазинах и на Wildberries.

«Я не то, что в шоке… Я не ожидала увидеть таких сумм… Клянусь, — рассказала блогерка, добавив, что даже не замечала, как тает семейный бюджет. — Честно, я даже подумала, что уже что-то перепутала и, наверное, пересчиталась на неделю вперед»

На еду семья потратила за месяц 1658 рублей, коммунальные платежи с ипотекой отняли 752 рубля. Покупки на Wildberries обошлись в 551 рубль и это, как подчеркнула автор ролика, очень для нее скромно.

«Хочу сказать, что мы не покупаем красную еду каждый день. Мы не покупаем каких-то крабов, раков и так далее. И ананасы мы тоже не едим каждый день», — пояснила Polyaialisa.

В итоге семья потратила 2961 рубль в месяц.

«Это еще без машины. Всем, что касается машины, мой муж занимается сам. Я не знаю, сколько он тратит на топливо, на ремонт и так далее», — отметила девушка.

Месячные траты белоруски вызвали бурное обсуждение в комментариях:

«Наша семья тратит около 3500 в месяц — нас пятеро: я, муж, мама, двое детей и три кота», — написала marusya_marusyaaaa.

«У нас на троих на питание 1300, сын — подросток. На Wildberries — около 300. Коммуналка с ипотекой — 600», — заявила Алиса.

«Семья из четырех человек со съемом квартиры — 5000», — поделилась Evgeniya latygolets.

«Мы тратим примерно столько же на троих. Иногда больше. А если считать медцентры и авто — то голова кругом», — подключилась к обсуждению O.Placebo.

«Норм расклад, но Wildberries надо как-то ограничить», — поделился советом Сергей.

«А у нас на двоих с мужем доход 2200 рублей. Это моя пенсия и его зарплата. Все очень сложно. Это не жизнь, а выживание. Про путешествия и отдых даже не мечтаем», — рассказала IrinaSholomickaja.

«Я только на себя трачу 1500», — призналась Крис.

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