В МЧС назвали «особые» точки на карте Беларуси
- 11.07.2025, 22:27
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На первом месте — Могилев.
Из-за непогоды, прошедшей по стране 9−10 июля, сильнее всего пострадал Могилев — оттуда в МЧС поступило 1,5 тысячи звонков. Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций Вадим Синявский.
В результате прохождения грозового фронта в стране получили повреждения 27 населенных пунктов, граждане 4,5 тысячи раз обратились в МЧС на горячие линии об оказании помощи.
Сильнее всего пострадал Могилев. Там было обесточено пять линий электропередачи напряжением 110 кВт, из-за чего вышла из строя работа ТЭЦ-2 и остановилось предприятие «Могилевхимволокно».
«Кроме этого, на территории города Могилева пострадали отдельные домостроения, и необходимо было оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением работы транспортной инфраструктуры», — рассказал глава МЧС.
В Витебской области пострадал Городокский и Оршанский районы. В Минской области пострадал Смолевичский район и часть населенных пунктов в Борисовском районе.