В МЧС назвали «особые» точки на карте Беларуси 11.07.2025, 22:27

1,198

На первом месте — Могилев.

Из-за непогоды, прошедшей по стране 9−10 июля, сильнее всего пострадал Могилев — оттуда в МЧС поступило 1,5 тысячи звонков. Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций Вадим Синявский.

В результате прохождения грозового фронта в стране получили повреждения 27 населенных пунктов, граждане 4,5 тысячи раз обратились в МЧС на горячие линии об оказании помощи.

Сильнее всего пострадал Могилев. Там было обесточено пять линий электропередачи напряжением 110 кВт, из-за чего вышла из строя работа ТЭЦ-2 и остановилось предприятие «Могилевхимволокно».

«Кроме этого, на территории города Могилева пострадали отдельные домостроения, и необходимо было оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением работы транспортной инфраструктуры», — рассказал глава МЧС.

В Витебской области пострадал Городокский и Оршанский районы. В Минской области пострадал Смолевичский район и часть населенных пунктов в Борисовском районе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com