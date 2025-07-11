«Личный цирк Лукашенко разваливается» 3 11.07.2025, 22:39

3,306

Это агония мироощущения диктатора.

«У нас проблема навеса инфляционного, который 2 года копился и сейчас вот-вот норовит сползти. Чуть отпустили — и цены начали расти», — объясняет в эфире «Обычного утра» главред PlanB, аналитик Ольга Лойко:

— До 10% осталось немного. И это только потребительские. А цены в промышленности уже больше 10%.

Получается прям нехорошо. Потому что высокая инфляция – это удар по имиджу, по всей этой модели. Оказалось, что эта модель не в состоянии обеспечить ценовую стабильность.

Аналитик обращает внимание на то, как в торговле уже научились приспосабливаться к очередным «экономическим мерам» властей.

— На мясо, молоко и кондитерку только-только приотпустили цены – тут же приподняли. Причем как-то там очень ловко это объяснили: мол, те, кому надо, уже успели поднять цены и поправить свое скорбное финансовое положение. Очень симпатично. То есть сейчас каждый раз, когда что-то отпустят, все такие: «Ёптель, потом же назад вернут, надо быстренько поправить свое финансовое положение, поднять по максимуму, потому что потом открутят назад». Вот такая гонка с государством.

Это то, что было в Советском Союзе, когда ты постоянно что-то там ровнял, отвинчивал, откручивал, в карман клал и выносил. Потому что государство тебя обманывает – ты обманываешь государство.

На вопрос, не кажется ли ей регулирование цен — агоней режима, Ольга Лойка замечает:

— Это агония личного мироощущения и миропонимания Лукашенко. Ему казалось, что его личный вклад во все исключительно велик. Последний такой мощный всплеск был, когда айтишники ему сказали: «Да отстань ты от нас, не мешай нам работать»…

Правда, потом айтишники нехорошо себя повели, не там оказались в 2020 году.

А сейчас что ему можно продать? Так, что чтобы вот показать: это ты сделал и оно работает. Ну нет такого. Это личный крах иллюзий Лукашенко. Его личный цирк разваливается, а он все пытается, сидя на каком-то небольшом участке, делать вид, что там и здание есть, и клоуны бегают, и все смеются. Но уже давно не смешно, — заключает аналитик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com