Как быстро заснуть летом

Как быстро заснуть летом1
- 11.07.2025, 22:57
Есть проверенные способы.
Многим летом особенно плохо спится ночью из-за жары и духоты. Хочется засунуть голову в холодильник. Но это не обязательно делать. Потому что есть много полезных лайфхаков, которые помогут уснуть, пишет ТСН.
Как заснуть в жару
Закройте окна. Да, все правильно — не открывайте, а закрывайте окна. Именно закрытые окна и шторы помогут сохранить свежий воздух и комфортную температуру в комнате.
Уложите постель в холодильник, лучше в морозильную камеру на несколько минут перед тем, как ложиться спать.
Возьмите грелку, заполните ее прохладной водой, заморозьте ее, затем возьмите в постель.
Используйте хлопчатобумажную и льняную ткань, пользуйтесь хлопковыми пижамами и хлопковой постелью. Этот материал больше всего «дышит».
Попробуйте спать на полу — там гораздо прохладнее.
Спите в мокрых носках или даже во влажной футболке.
Занимайтесь спортом с утра, а не вечером, чтобы перед сном тело лишний раз не нагревалось.
Чтобы снизить температуру тела, принимайте вечером теплый душ. Если мыться в холодной воде, тело отреагирует на внезапные изменения температуры, выделяя тепло.
Если есть вентилятор, поместите емкость со льдом перед вентилятором, чтобы в комнате охладить воздух.
Перед сном выключите все электрические приборы в спальне — от розеток идет тепло.
Пейте много воды в течение дня, но не употребляйте ее на ночь, чтобы сон не прерывался походами в туалет.
Перед тем как ложиться в постель, смочите запястья и ноги холодной водой.
Откажитесь от алкоголя и белковой еды перед сном.
Алкоголь на ночь приводит к обезвоживанию организма, белковые продукты ускоряют метаболизм, что может способствовать повышению температуры тела.
Спать с кем-то рядом летом — это не так комфортно, как зимой. Одинокий сон жаркой ночи — гораздо более надежный способ выспаться.
На ужин, по меньшей мере, за три часа до сна, можно есть острую пищу — она усиливает потливость, и это охлаждает тело.
Сделайте себе холодный компресс и положите его на лоб, чтобы поскорее заснуть.