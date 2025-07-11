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Автобус с 60 белорусами протаранил кольцевую развязку в Польше

  • 11.07.2025, 23:30
Автобус с 60 белорусами протаранил кольцевую развязку в Польше

Чудом никто не пострадал.

В польском городе Жешув автобус с 60 пассажирами из Беларуси попал в ДТП, сообщила полиция Подкарпатского воеводства.

ДТП произошло 10 июля. Водитель автобуса — 54-летний гражданин Молдовы — ехал по трассе № 97 со стороны Соколува-Малопольского. На кольце он не уступил дорогу водителю легковой Kia. В результате столкновения водитель автобуса потерял управление, проехал через кольцо, пробил звукоизоляционные экраны и вылетел за пределы проезжей части.

Водителя автобуса оштрафовали за создание угрозы безопасности дорожного движения.

Фото: полиция Подкарпатского воеводства
Фото: полиция Подкарпатского воеводства
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