Автобус с 60 белорусами протаранил кольцевую развязку в Польше
- 11.07.2025, 23:30
Чудом никто не пострадал.
В польском городе Жешув автобус с 60 пассажирами из Беларуси попал в ДТП, сообщила полиция Подкарпатского воеводства.
ДТП произошло 10 июля. Водитель автобуса — 54-летний гражданин Молдовы — ехал по трассе № 97 со стороны Соколува-Малопольского. На кольце он не уступил дорогу водителю легковой Kia. В результате столкновения водитель автобуса потерял управление, проехал через кольцо, пробил звукоизоляционные экраны и вылетел за пределы проезжей части.
Водителя автобуса оштрафовали за создание угрозы безопасности дорожного движения.