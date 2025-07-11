У Украины появился внезапный союзник 11.07.2025, 23:44

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ВСУ получают поддержку из неожиданных уголков мира.

Во время полномасштабной войны Украина иногда получает поддержку из неожиданных уголков мира. На этот раз в центре внимания Гана, которая готова профинансировать производство дронов.

РБК-Украина рассказывает о Гане и почему эта африканская страна может стать украинским партнером.

Гана готова финансировать дроны для Украины

Сегодня президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с ганским коллегой Джоном Драмани Магамой. И по его итогам заявил об интересе в развитии двустороннего партнерства.

Стороны обсудили сотрудничество в аграрной сфере, в частности создание продовольственного логистического хаба в Гане. И договорились провести встречу на уровне министров. Кроме того, в ближайшее время украинская команда отправится в эту африканскую страну.

Но внимание привлекла далеко не аграрная тема. Как заявил президент, Гана заинтересована в украинских технологиях, производстве дронов разных типов и в том опыте, который Украину уже приобрела в ходе отражения российской агрессии.

«Гана готова финансировать наше производство, а мы готовы помочь нашим партнерам сделать их границы защищенными. Пригласил президента Магаму приехать в Украину», - добавил Зеленский, давая понять, что наша страна может заполучить внезапного союзника.

Почему именно Гана сближается с Украиной

Как правило, африканские страны предпочитают придерживаться нейтралитета по поводу российско-украинской войны, а то и открыто поддерживают страну-агрессора. Зачастую это объясняется исторической ориентацией на Москву или экономическими связями.

Однако Гана отличается от многих африканских стран. Во-первых, это одна из самых стабильных демократий Африки с растущей экономикой. Во-вторых, активно укрепляет свой международный статус, особенно в вопросах продовольственной безопасности, цифровизации и агробизнеса.

Последнее может сыграть на руку Украине, если Гана из потенциальных союзников перейдет в разряд реальных. Даже если в первую очередь стремится выступать как региональный лидер и посредник по урегулированию конфликтов. А позиция по Украине является частью стратегии укрепления собственного имиджа на мировой арене.

Были ли раньше позитивные сигналы от Ганы

Как ни странно, да. И тоже отчасти из-за колониального прошлого и многолетней борьбы за независимость. Но если, к примеру, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Мали, Зимбабве и ряд других стран с авторитарными режимами ориентируются на Москву (из-за памяти о помощи от СССР), то демократическая Гана проводит параллели между собственной историей и российско-украинской войной с другой стороны.

С 2022 года Гана осуждает российское вторжение в Украину, выражает поддержку ее суверенитета и территориальной целостности.

Тогдашний президент Нана Акуфо-Аддо неоднократно высказывался на этот счет публично, а, выступая на Генеральной ассамблее ООН, прямо заявлял: «Война России против Украины - это нападение на весь порядок, основанный на правилах».

Президент Зеленский встречался с ним на полях Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2024 года. И призывал присоединиться к имплементации пунктов украинской «формулы мира». Тогда тоже обсуждался вопрос из актуальной повестки, который касается создания хаба для перевалки украинской агропродукции для стран Африки. Похоже, настало время перейти к сотрудничеству военному.

Что поддержка Ганы значит для Украины

О готовности делиться технологиями и военным опытом президент Зеленский говорил еще почти год назад в общении с африканской прессой. В ноябре прошлого года он объявил об открытии 10 дополнительных посольств на континенте и пообещал, что Украина останется гарантом продовольственной безопасности, несмотря на войну и российские попытки блокировать морской экспорт.

«Мы говорим о двусторонних отношениях с разными странами Африки, которые будут заинтересованы в этом. Мы не хотим просто засыпать продуктами питания. Мы хотим делиться технологиями, переработкой, нашим умением обработки земель, а также хотим обмениваться опытом с вашими странами», - отметил Зеленский.

На сегодня неясно, в каком объеме Гана готова финансировать производство дронов для Украины. Но в любом случае это знаковый момент.

Во-первых, Украина показывает, что способна распространять географию союзников из Европы и Северной Америки на Африку. Во-вторых, это доказывает, что сегодня даже относительно небольшие экономики могут внести свой вклад в борьбу Украины за свободу, чтобы уже в будущем извлечь для себя технологическую выгоду. Конечно, при условии, что роль Ганы не останется сугубо символичной.

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