Синоптики предупредили белорусов о ночном шторме

В ночь с пятницы на субботу в Беларуси ожидаются грозы и штормовой ветер, объявлен оранжевый уровень опасности.
В период с 22.20 мин 11 июля до 04.00 12 июля по северо-востоку страны ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Порывы будут достигать 17-22 м/с, рассказали в Белгидромете.
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