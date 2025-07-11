Синоптики предупредили белорусов о ночном шторме 11.07.2025, 23:58

По северо-востоку страны ожидаются грозы.

В ночь с пятницы на субботу в Беларуси ожидаются грозы и штормовой ветер, объявлен оранжевый уровень опасности.

В период с 22.20 мин 11 июля до 04.00 12 июля по северо-востоку страны ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Порывы будут достигать 17-22 м/с, рассказали в Белгидромете.

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