The Telegraph: Путин пришел в отчаяние 12.07.2025, 1:55

Паритет пошатнулся.

Бывший офицер британской армии Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что отчаявшийся президент РФ Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие против Украины, поскольку думает, что США не отреагируют на такой шаг.

В колонке для The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон пишет, что Кремль с начала широкомасштабной войны в Украине постоянно угрожает ядерными ударами. По мнению британского полковника в отставке, это свидетельствует о том, что в Москве детально обдумывают этот сценарий.

«Поскольку три дня превратились в три с лишним года, они могут думать, что могут быстро уничтожить Украину тактическим ядерным оружием, и мы не отреагируем», — пишет колумнист.

Он добавляет, что ядерное сдерживание действует только при условии паритета и равновесия, которые пошатнулись после некоторых комментариев президента США Дональда Трампа по поддержке безопасности в Европе в последние месяцы.

Тактическому ядерному оружию РФ могут противостоять Франция и Британия

В то же время Гэмиш де Бреттон-Гордон отмечает, что новость о создании совместного франко-британского альянса по ядерному оружию после визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Лондон на этой неделе будет иметь значительный резонанс в Кремле. Кроме того, Великобритания ранее объявила, что покупает американский истребитель-невидимку F-35A, способный нести ядерное оружие, для перевозки тактической ядерной гравитационной бомбы B61

«С одной стороны, это имеет смысл. Маловероятно, что Великобритания запустила бы ракету «Трайдент», которая в сто раз мощнее российского тактического ядерного оружия, в такой ситуации. Понадобится какой-то ответ, не связанный с развязыванием Армагеддона, — и именно такой ответ становится все более правдоподобным», — считает британский бывший офицер.

Соглашение между Францией и Великобританией может освободить страны от контроля США над тактическим ядерным оружием. Также это даст Путину сигнал о том, что французская армия может нанести тактический ядерный удар по российской армии, если он применит собственное оружие против Украины, пишет де Бреттон-Гордон.

«Эта вероятность вселит в него страх, поскольку это не просто армия вторжения, это фактически вся российская армия и основа его власти», — отмечает полковник в отставке.

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