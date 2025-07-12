«В этой истории торчат российские уши» 12.07.2025, 3:00

Эксперт указал на детали убийства полковника СБУ в Киеве.

Наиболее вероятно, что вчерашнее убийство сотрудника Центра спецопераций «Альфа» СБУ полковника Ивана Воронича совершил профессионал. Такое мнение в эфире «Эспрессо» высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, Воронич работал в том подразделении СБУ, которое еще с 2015 года «пустило много российской крови».

«Я не готов сказать был ли он основателем этого подразделения, был там на вторых или на третьих ролях, поэтому не буду на этом спекулировать, но известно, что он играл там довольно важную роль», - сказал Ступак.

При этом напомнил, что это подразделение известно, в частности, операциями по ликвидации в оккупированном Донецке известного боевика «ДНР» Гиви (Михаила Толстых), высокопоставленного командира пророссийских боевиков Арсена Павлова по прозвищу «Моторола», главы так называемой «ДНР» Александра Захарченко и многих других предателей и коллаборационистов на территории РФ и оккупированных территориях во время полномасштабной войны.

«На 99% его российские спецслужбы выбрали в качестве цели, мишени, а это значит, что он действительно донимал, делал большое количество проблем для РФ и поэтому было принято решение на его ликвидацию. Пять пуль, использование глушителя исключает гипотетически даже ситуацию, что что-то не поделил с кем-то, что это сведение счетов между соседями. Это заказное убийство», - отмечает Ступак.

По его словам, прошло уже более суток с момента совершения этого убийства и до сих пор стрелок не объявлен в розыск, по крайней мере, из официальных источников ничего об этом не сообщалось, фоторобота нет.

«Обычно в таких моментах первые 24-72 они являются ключевыми и очень важными для раскрытия преступления», - сказал Ступак.

Он предполагает, что работал профессионал.

«Пять выстрелов, глушитель. Как по мне, то это был действительно профессионал. Сейчас специалисты должны сделать большое количество экспертиз тех пуль и гильз, которые остались на месте происшествия, чтобы понять, что это за пистолет, есть ли у него украинские корни или он нигде не фигурировал», - отмечает эксперт.

Ступак убежден, что убийца полковника работал не один.

«Понятно, что он работал не один, потому что он не побежал бы в метрополитен прятаться или на парковку, чтобы искать свою машину, выезжать. Понятно, что его ждали. Один, два или три человека, этого мы не знаем. Обычно таких людей вывозят на «отлежку» в спальный район, например, города Киева условно на 21 этаж, где есть вода, питание на несколько дней пока все успокоится, без захода в Интернет сеть. Или, фантазируем, везут на окраину Винницкой области, в какой-то хутор на две хаты и он там как Челентано сидит там и рубит дрова, ожидая пока все утихнет. Или третий вариант - батарея на шею и в пруду его найдут через неделю», - добавил он.

При этом не исключает, что к убийству может быть причастен бывший военный, силовик или член преступной группы, которого использовали «втемную».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com