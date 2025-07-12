Россия нанесла самый массированный за всю войну удар по Львову
- 12.07.2025, 8:12
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Повреждены жилые дома, детский сад и десятки авто.
Российские войска 12 июля атаковали Львов. В нескольких районах города прогремели взрывы, зафиксированы попадания и разрушения.
Повреждения получили жилые дома, детский сад и автомобили, в одном из мест прилетов вспыхнул пожар. О последствиях атаки рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.
По словам городского головы, взрывы под утро 12 июля раздавались в нескольких районах Львова. Зафиксированы и прилеты, в частности на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Жители находились в укрытиях. Нескольким людям оказали первую медицинскую помощь на месте», – отметил Садовый.
Во Львовской ОВА уточнили, что на улице Митрополита Андрея врагу удалось повредить двухэтажный жилой дом.
«Есть частичное разрушение подъезда. Произошла утечка газа и воды. Предварительно погибших и травмированных нет. Пожаров нет. На месте работают 20 спасателей и другие службы», – рассказывал около 5 часов утра глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
Садовый добавил, что в Железнодорожном районе Львова горела кровля нежилого здания. Площадь возгорания достигла около 200 м².
«Повреждены несколько домов, в том числе жилых, детский сад, выбито много окон, повреждены десятки автомобилей. Также оборвана контактная сеть. Из-за этого утром не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32», – перечислил последствия атаки Садовый.
На местах прилетов работают все службы, подчеркнул городской голова Львова в 05:43.
Воздушная тревога во Львове была объявлена около 3 часов ночи. Через полчаса Садовый рассказал, что в нескольких районах города прогремели взрывы, а ближе к 4 утра уже было известно о попадании в нескольких районах облцентра.
Отбой тревоги во Львове объявили в 05:07.