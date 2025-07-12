Ан-124 «Руслан» впервые с 2022 года пролетел над Киевом 12.07.2025, 8:21

Что известно о резонансном рейсе.

Украинский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» совершил символический полет: в субботу 11 июля борт с регистрацией UR-82073, принадлежащий авиакомпании «Авиалинии Антонова», был замечен в небе над Киевом. Позже он успешно приземлился в немецком аэропорту Лейпциг. Об этом сообщает издание Aero Time.

Полет вызвал широкий резонанс, поскольку воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В условиях военного положения разрешены только рейсы военного, правительственного и гуманитарного характера. Во время битвы за Гостомель в 2022 году самолет UR-82073 избежал разрушений, поскольку на тот момент находился в другом месте на техническом обслуживании.

После вторжения оккупантов в Гостомель авиакомпания перенесла свою базу в Лейпциг, где в настоящее время размещены пять активных Ан-124.

Несмотря на отсутствие официального заявления от «Авиалиний Антонова», факт посадки самолета в Лейпциге указывает на его возвращение в активную эксплуатацию.

В Лейпциге украинские транспортные самолеты продолжают выполнять как военные, так и коммерческие миссии, перевозя тяжелые грузы по всему миру.

Редактор немецкой газеты BILD Юлиан Репке назвал этот полет мощным сигналом сопротивления путинским мечтам о разрушении Украины. Он отметил, что это первый гражданский самолет, замеченный над Киевом за последние 40 месяцев.

Кроме этого отремонтированного самолета, флот украинской авиакомпании в будущем может пополниться еще одним Ан-124, ранее принадлежавшим российской компании «Волга-Днепр».

Этот самолет был задержан в Торонто в 2022 году и с тех пор находится в Канаде. В мае 2025 года вице-премьер и министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что канадские власти инициировали процедуру конфискации этого воздушного судна для последующей передачи Киеву.

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