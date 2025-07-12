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На реке Менке фрагмент амфоры со скандинавской руной

  • 12.07.2025, 8:23
На реке Менке фрагмент амфоры со скандинавской руной

Это стало самым важным и интересным открытием за всю историю раскопок.

Археологи на реке Менке нашли фрагмент амфоры со скандинавской руной. Об этом сообщает БелТА.

Археологические раскопки сотрудники Института истории НАН Беларуси проводят на берегу реки Менка рядом с деревней Городище с июня. С того момента было найдено около сотни артефактов.

«Но при этом важно учесть, что есть индивидуальные находки, то есть артефакты, а есть массовые, например, фрагменты керамики. Если брать керамику, то уже найдено несколько тысяч деталей. Самой важной и интересной находкой остается фрагмент амфоры со скандинавской руной, обнаруженный недавно», — отметил заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси Андрей Войтехович.

Среди находок также есть предметы быта — несколько ключей от замков, пять наконечников стрел и украшение — височное трехбусинное кольцо.

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