Цена нефти для Кремля может упасть до $50 за баррель 12.07.2025, 8:25

ЕС готовит снижение ценового потолка.

Страны Европейского союза обсуждают введение нового ценового потолка на российскую нефть. Он позволит дополнительно снизить стоимость барреля из РФ и усилить экономическое давление в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о корректировке действующего потолка в $60 за баррель и введении гибкого механизма пересмотра, основанного на рыночных колебаниях.

По данным источников, знакомых с ходом переговоров, участники ЕС рассматривают возможность установить цену на уровне на 15% ниже рыночной. Это означало бы, что новый лимит может составить около $50 за баррель.

Кроме того, планируется пересматривать цену каждые три месяца, чтобы сохранить эффективность меры. Несмотря на то, что нынешняя система ограничения подвергалась критике за слабое применение и сложности с контролем, она все же послужила основой для ряда западных санкций против торговли нефтью из России.

Понижение ценового порога может открыть путь для дополнительных шагов в этом направлении. Однако не все страны блока поддерживают изменения в текущем виде.

Традиционно морские государства — Греция, Мальта и Кипр — выражали сомнение в необходимости такой корректировки без прямой поддержки от «Большой семерки», включая США.

Тем не менее, по словам собеседников, позиция этих стран смягчилась, и они готовы рассматривать предложения.

Поддержка Вашингтона также имеет значение. Ранее президент США Дональд Трамп отказался одобрить снижение потолка цен, но в последнее время его позиция стала менее категоричной. Часть стран ЕС настроена двигаться вперед независимо от американской позиции.

Пониженный ценовой потолок входит в состав 18-го санкционного пакета ЕС. Его принятие пока сдерживает Словакия, которая требует уступок в вопросе отказа от российского газа. Брюссель, в свою очередь, готов предоставить Братиславе определенные гарантии в обмен на снятие вето.

Тема обсуждалась в пятницу на встрече постоянных представителей стран ЕС. Хотя окончательное решение еще не принято, общее направление переговоров вселяет оптимизм.

Новый механизм, если его удастся согласовать, может серьезно ограничить возможности Кремля обходить действующие ограничения и финансировать войну против Украины за счет нефтяных доходов.

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