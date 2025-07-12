На Минском море капитан пытался достать кепку и упал в воду с яхты 12.07.2025, 8:31

Его искали несколько дней и нашли мертвым.

Капитан яхты Филип Рыжиков, который 9 июля выпал за борт на Минском море, найден мертвым. Поисковые работы длились три дня, тело обнаружили вечером 11 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Инцидент произошел во время сильного шквала. По словам очевидцев, 36-летний мужчина пытался багром выловить кепку, которую сдуло ветром, но потерял равновесие и упал в воду. По неизвестной причине он ушел на дно и не смог выбраться.

По данным ОСВОД, все случилось 9 июля около 15.00. Все это время велись поиски. В операции участвовали спасатели, водолазы, волонтеры, милиция, МЧС, Общество спасения на водах, спецподразделение «Зубр», а также родственники погибшего. Было обследовано около двух квадратных километров акватории с использованием катеров и сонаров.

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