Замдиректора ФБР задумался об отставке 12.07.2025, 8:41

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На фоне конфликта с Министерством юстиции США.

Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино подумывает об отставке на фоне конфликта между бюро и Министерством юстиции США.

Об этом сообщает CNN.

Отмечено, что он еще не принял окончательного решения по поводу отставки и, возможно, останется на своей должности.

По словам источников, Бонджино сообщил своему окружению, что думает об увольнении из-за последствий публикации относительно дела Эпштейна - американского финансиста, осужденного за сексуальные преступления и торговлю людьми.

В издании отметили, что это произошло после ожесточенной конфронтации между замдиректора ФБР и генеральным прокурором Пэм Бонди по поводу рассмотрения дела в начале этой недели.

Противостояние достигло апогея во время встречи в среду, в которой участвовали Бонджино, Бонди, директор ФБР Кэш Патель и глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

Причиной конфликта стала публикация статьи, в которой утверждалось, что в ФБР хотели получить больше информации по делу Эпштейна, однако в Минюсте в этом запросе отказали.

В сливе этих данных обвинили Бонджино. По словам источника, он отрицал, что передал эту информацию изданию NewsNation.

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