Как белорусам вернуть деньги за лекарства, купленные во время отдыха? 1 12.07.2025, 9:17

Турагент рассказала.

Отдых за рубежом иногда омрачается болезнью, а покупка лекарств бьет по кошельку. Можно ли компенсировать эти траты? На этот вопрос ответила в Instagram турагент с 20-летним стажем и руководитель агентства «ИвентТревел» Ксения Гончарик. Внимание на пост обратил «Смартпресс».

Деньги за лекарства, купленные за границей, можно вернуть — но при соблюдении определенных условий.

«Во-первых, у вас должен быть оформлен страховой медицинский полис для выезжающих за рубеж. Если вы едете от турфирмы, страховка входит в пакет туристической услуги. Если же вы планируете самостоятельную поездку, то вам нужно обратиться в любую страховую компанию на территории Беларуси — до путешествия», — поясняет Ксения.

Второе важное условие — лекарства должны покупаться не просто так, а по назначению врача. И третье — у вас должны быть сохранены письменные рекомендации доктора и чеки о покупке лекарств. С этими документами вы можете обратиться в страховую компанию по приезде домой для компенсации расходов.

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