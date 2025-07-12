Назван идеальный завтрак, который заряжает энергией на целый день 1 12.07.2025, 8:52

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Бодрит лучше, чем кофе.

Многие пренебрегают завтраком или выбирают сладкие перекусы, которые быстро поднимают уровень сахара, но не дают продолжительного энергетического заряда. На самом деле правильный завтрак — это не просто сытное блюдо, а мощный старт дня, влияющий на концентрацию, производительность и настроение, пишет ТСН.

Рассказываем, что должно входить в состав питательного завтрака, который бы заряжал энергией на целый день.

Что должен содержать идеальный завтрак: полезные советы

Белки для силы и продолжительного насыщения. Белковая пища способствует длительному насыщению, поддерживает мышечную массу и стабилизирует уровень сахара в крови. Лучшие продукты для белкового завтрака — яйца, греческий йогурт без сахара, творог, рыба, курятина и индейка.

Сложные углеводы заряжают энергией на длительный промежуток времени. Это медленные углеводы, которые не вызывают резких скачков глюкозы, а дают стабильную энергию на несколько часов. Это может быть овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб, булгур, кус-кус.

Полезны жиры для активной работы мозга. Жиры необходимы для концентрации и хорошего настроения. Они содержатся в авокадо, орехах, семенах льна, оливковом масле.

Овощи и зелень насыщают организм клетчаткой, которая улучшает пищеварение и очищает организм. Добавьте к завтраку огурцы, помидоры, шпинат, брокколи, зелень — рукколу и петрушку.

Фрукты или ягоды. Небольшое количество фруктов поможет сбалансировать вкус и добавит антиоксидантов. Это могут быть яблоки, груши, бананы, черника, малина и смородина.

Пример идеального завтрака

Омлет из двух яиц со шпинатом и помидорами.

Тост из цельнозернового хлеба из авокадо.

150 граммов греческого йогурта с ягодами и семенами чиа.

Теплый зеленый чай или стакан воды с лимоном.

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