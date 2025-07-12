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Назван идеальный завтрак, который заряжает энергией на целый день

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  • 12.07.2025, 8:52
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Назван идеальный завтрак, который заряжает энергией на целый день
иллюстративное фото

Бодрит лучше, чем кофе.

Многие пренебрегают завтраком или выбирают сладкие перекусы, которые быстро поднимают уровень сахара, но не дают продолжительного энергетического заряда. На самом деле правильный завтрак — это не просто сытное блюдо, а мощный старт дня, влияющий на концентрацию, производительность и настроение, пишет ТСН.

Рассказываем, что должно входить в состав питательного завтрака, который бы заряжал энергией на целый день.

Что должен содержать идеальный завтрак: полезные советы

Белки для силы и продолжительного насыщения. Белковая пища способствует длительному насыщению, поддерживает мышечную массу и стабилизирует уровень сахара в крови. Лучшие продукты для белкового завтрака — яйца, греческий йогурт без сахара, творог, рыба, курятина и индейка.

Сложные углеводы заряжают энергией на длительный промежуток времени. Это медленные углеводы, которые не вызывают резких скачков глюкозы, а дают стабильную энергию на несколько часов. Это может быть овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб, булгур, кус-кус.

Полезны жиры для активной работы мозга. Жиры необходимы для концентрации и хорошего настроения. Они содержатся в авокадо, орехах, семенах льна, оливковом масле.

Овощи и зелень насыщают организм клетчаткой, которая улучшает пищеварение и очищает организм. Добавьте к завтраку огурцы, помидоры, шпинат, брокколи, зелень — рукколу и петрушку.

Фрукты или ягоды. Небольшое количество фруктов поможет сбалансировать вкус и добавит антиоксидантов. Это могут быть яблоки, груши, бананы, черника, малина и смородина.

Пример идеального завтрака

Омлет из двух яиц со шпинатом и помидорами.

Тост из цельнозернового хлеба из авокадо.

150 граммов греческого йогурта с ягодами и семенами чиа.

Теплый зеленый чай или стакан воды с лимоном.

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