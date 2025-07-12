Россия нанесла удар по Черновцам: есть погибшие и тяжелораненые 1 12.07.2025, 9:02

2,338

Повреждены дома и авто.

В Черновцах во время вражеской атаки в ночь на 12 июля от падения обломков погибли два человека. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.

«На рассвете россияне атаковали нашу область 4-мя БпЛА типа «Шахед» и 1-й ракетой. К большому сожалению, от падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека - 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким…», - отметил чиновник.

По его словам, еще четыре человека получили тяжелые ранения, за их жизнь борются врачи.

«Одна женщина в очень тяжелом состоянии. 10 человек получили легкие телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь на месте», - подчеркнул Запаранюк.

Кроме того, по словам главы Черновицкой ОГА, из-за атаки РФ повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и авто.

«Есть последствия и на территории Сторожинецкой общины. В результате поражения вражеского БпЛА поврежден жилой дом и автомобиль. Там обошлось без жертв и раненых», - добавил он.

Россия в ночь на 12 июля (осуществила массированный удар по Украине https://charter97.org/ru/news/2025/7/12/647860/), в результате чего во Львове, Харькове и других городах есть попадания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com