Озвучен неожиданный сценарий бунта в РФ с «табакеркой» для Путина 3 12.07.2025, 9:09

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Полковник ВСУ представил свой прогноз.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал вопрос вероятности переворота в РФ и устранения диктатора Владимира Путина.

«В таком смысле российский бунт очень быстротечен, и прилететь табакерка может в любой висок Путину. Вопрос в силах, которые могут это организовать», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт считает, что в основном все российские силовики за продолжение войны, ведь они понимают, что остановка боевых действий рано или поздно приведет их в трибунал Гааги.

«Соответственно, табакерка в голову Путина от силовиков может прилететь только тогда, когда он начнет тормозить процессы, связанные с войной. Вот почему «ястребами» с тремя перьями в заднице считают именно силовиков. Патрушев, Нарышкин, Герасимов и пр. корчат из себя «ястребов», но они это делают вынужденно», - отмечает он.

Вместе с тем собеседник также отмечает, что среди представителей российского экономического блока есть много представителей для которых, «война – уже не мать родная».

«Ведь его представители попадают под постоянные и вечно усиливающиеся санкции. Впереди – мрак, и они это прекрасно понимают. И это как раз та движущая сила, которая будет пытаться остановить боевые действия и помешать развитию негативных для России сценариев, в том числе сценарий развала РФ. Они изо всех сил будут стараться собрать «скрепы», чтобы их империя, в том числе экономическая, не развалилась. Такое противостояние, конечно, может привести к табакерке в голову Путина. Вопрос – кем, когда, по каким причинам и для выполнения каких задач. Все будет зависеть от действий самого Путина», - добавил Свитан.

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