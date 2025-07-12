Украина подорвала газопровод в Западной Сибири 3 12.07.2025, 9:11

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иллюстративное фото

Восстановление займет больше месяца.

Вечером 10 июля в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области страны-агрессора РФ произошел взрыв на газопроводе, к этому причастна Украина. Об этом сообщил источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По словам представителя разведки, мощность объекта составляет 2,6 млрд м³ в год. Через этот трубопровод природный газ доставлялся на все военные объекты в Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях России.

Источники «Суспільного» в разведке рассказали, что в результате взрывов повреждены две трубы.

Ремонтные работы могут продолжаться примерно месяц, и за это время объем поставки газа снизится до 25 млн м³. Непрямой ущерб собеседник оценил в десятки миллиардов долларов.

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