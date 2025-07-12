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Назван ключевой момент, когда экономика РФ рухнет

  • 12.07.2025, 9:22
  • 2,896
Назван ключевой момент, когда экономика РФ рухнет

Россияне увязнут в нищете.

Страна-агрессор Россия может пойти по пути Северной Кореи. Ее экономика станет деградирующей, все более упрощенной, отсталой с падающим уровнем жизни. Об этом в интервью «Главреду» рассказал российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц.

По его словам, российские люди - они терпят, поэтому спокойно будут погружаться в нищету.

«Они не умеют добиваться улучшения своей жизни, не умеют организовываться, они друг другу не доверяют, они друг с другом не общаются, не сотрудничают. Они не образуют веника. Знаете, как в той сказке? Веник не сломать, а прутик сломать легко. Так вот, Россия - это не веник из 140 миллионов людей. Это 140 миллионов одиночных соломинок, которые можно ломать как угодно», - подчеркнул он.

Экономист отметил, что даже в таких условиях власть Путина может продержаться очень долго, потому что россияне не готовы выходить на протесты.

«Посмотрите на Северную Корею: сколько лет живет страна при таком режиме? Ничего не происходит, никаких революций. Вы же не видите революций в Северной Корее? Там и голод был не раз - и ничего, народ не встает. Они видят рядом благополучную Южную Корею - но северокорейцы продолжают жить под коммунистическим режимом. Почему вы думаете, что у Путина этого не получится? То же самое. Россияне не умеют защищать свои интересы», - подытожил Липсиц.

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