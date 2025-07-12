«Визу дали на пять лет!» 1 12.07.2025, 9:34

Как белорусам получить шенген в этом году.

Расписывать, как сложно в 2025 году получать «шенген», не будем. Сделать это можно в трех словах: долго, дорого, замороченно. Лучше обратимся к визовому агенту с риторическим, но важным вопросом: как все-таки быть? Узнали, куда бежать, если нужна виза условно завтра, а куда — если на максимальный срок. А еще собрали кейсы читателей Onlíner, которые открывали визы в этом году.

Все наболевшие визовые вопросы журналисты задали Кристине Воропаевой — руководительнице туристической компании Lime Travel, которая специализируется на открытии виз.

Как изменилась ситуация с визами за последний год?

По словам Кристины, если говорить глобально, ситуация ухудшилась. Та же Греция начала практиковать аннуляцию виз, чего раньше никогда не было. У Италии временно пропала возможность брать номера живой очереди. Испания перестала учитывать предыдущие посещения страны, поэтому на годовой «шенген» рассчитывать больше не приходится: в основном визы выдают на один либо три месяца. Не радует ситуация и с Германией. Во-первых, значительно увеличился срок ожидания подачи документов, во-вторых, сами визы начали выдавать на более короткий срок.

— Увы, не могу назвать ни одной страны, которая стала бы открывать визы на больший срок или в которую стало проще записаться, — отмечает эксперт.

Есть ли шансы открыть визу и уехать на море в этом сезоне?

Краткий ответ: да. Но с нюансами. И рассчитывать стоит скорее на бархатный сезон: сентябрь — начало октября. Хотя при большой удаче можно успеть захватить и остаток августа.

— Оптимально при такой задаче рассматривать греческую визу, хотя некоторые сейчас и боятся отказов и аннуляций по ней. Объясню ситуацию: весной греки начали аннулировать визы после выдачи. Это было связано с тем, что многие заявители делают брони на агрегаторах отелей (например, Booking.com или Agoda), а сразу же после получения визы отменяют их. Проверить это достаточно легко, что выборочно и делало консульство. Если бронь была отменена, то и виза тоже могла быть аннулирована.

Но в летнем сезоне ни аннуляций, ни отказов практически нет, это суперредкие истории. Аннуляций в нашей практике вообще не было, а отказов — единичные случаи. Сентябрь и первая половина октября тоже считаются сезоном. Могу предположить, что позже ситуация все-таки ухудшится, но, скорее всего, не будет носить массовый характер.

Сейчас запись на греческую визу в столице занимает до семи дней, в регионах податься можно даже быстрее. Рассмотрение документов занимает порядка месяца. В несезон этот срок может сократиться до двух-трех недель. Но на многое рассчитывать не приходится: визы открывают только под даты поездки.

Если заняться вопросом прямо сейчас, то занять место на лежаке можно будет уже во второй половине августа.

Что еще? Кристина перечисляет условно «быстрые» варианты:

— Это может быть Болгария. Но важно оплачивать жилье, только бронь не подойдет. Можно пробовать подаваться на Венгрию, но тоже должны быть выкуплены и жилье, и авиабилеты. Та же Венгрия иногда может проверять, действительно ли турист заехал в отель, который он указал в бронировании. С Грецией в этом плане немного попроще. По сути, на этом варианты для отдыха на море в этом сезоне заканчиваются.

Как насчет других популярных вариантов?

— На туристическую итальянскую визу, к сожалению, летом могут податься только те, у кого уже есть номера живой очереди, либо те, кто подается под тур через аккредитованное агентство. Но даже это не гарантия: иногда мест на подачу не хватает даже агентствам под запланированные поездки.

Кристина поясняет: речь про визовый центр Италии в Минске. Посольство принимает очень точечно: выдает гостевые визы и рассматривает срочные запросы.

— Новые номера для индивидуальных заявителей пока получить невозможно. Надеемся, после окончания сезона (в сентябре — октябре) снова появится возможность их получать.

Францию сразу вычеркиваем из списка. По словам визового агента, у индивидуальных заявителей возможности подачи нет вообще. Шанс будет только с аккредитованными агентствами, но мест крайне мало. Самим можно подаваться разве что с приглашением от близких родственников и деловых партнеров.

Что касается Испании, то есть возможность податься даже в ближайшие дни, но нужно учитывать сроки рассмотрения документов.

— При подаче в Минске это может занять до двух месяцев. Если подаваться в Москве (белорусы имеют на это право, не нужна ни работа в России, ни ВНЖ), то срок рассмотрения уменьшается до четырех-пяти недель. Но опять же бывают задержки — и с самим рассмотрением, и с доставкой паспортов.

С Германией спланировать летнюю поездку можно только на лето 2027 года. Срок ожидания подачи документов уже составляет минимум 15 месяцев.

— Раньше даже в чистые паспорта (без визовой истории за последние три года) в немецком консульстве могли открыть туристическую визу на три месяца. Сейчас часто ставят «однократки». Что касается гостевых виз, то вне зависимости от того, кто приглашает, могли поставить визу и на год, и даже на пять. Понятно, что на три-пять лет чаще всего ставили тем, у кого приглашение от близких родственников. Но с приглашением от друзей вполне могли открыть визу на год. Сейчас в таком случае чаще выходит три месяца. Но все еще встречаются и более удачные кейсы.

Если резюмировать, то с приглашениями от близких родственников все по-прежнему неплохо. Но что касается обычных туристических виз и виз по приглашению от друзей, ситуация стала хуже. Более того, мы наблюдаем тенденцию, что если у заявителя уже была немецкая виза, а турист в Германии не был, то немецкое посольство может поставить отказ.

Какая страна выдает визы на самый продолжительный срок?

Самой лояльной на данный момент Кристина называет Италию.

За самой быстрой визой — в Грецию, а за самой продолжительной — в Италию.

— Если туристы уже были в Италии по годовой итальянской визе, можно рассчитывать на визу и на два, и на три года. Такими сроками не может похвастаться больше ни одно посольство.

Как работает система с номером живой очереди? Нужно отслеживать так называемые «акции» на сайте визового центра, когда выдают места. Записаться на подачу можно, только если ваш номер есть в списке. На ожидание может уйти немало времени — вплоть до года. Но Кристина подсказывает лайфхак:

— Если у вас есть номер живой очереди, можно приходить к крыльцу визового центра и ждать. Если кто-то не придет на свою подачу, вам могут предложить занять его место. Это стоит дополнительных денег, но такая опция есть. Не факт, что повезет в первый же день. Возможно, придется ходить неделю подряд.

А может, есть «тайные» непопулярные варианты?

— Да, мы помогали открывать визы, например, в Норвегию, Швейцарию, Португалию. Но это точечные запросы, потому что есть целый ряд нюансов. Рекомендуем заниматься этим только тем, у кого есть веские основания, например гостевое приглашение. А обычным туристам так делать не стоит. Как показывает практика, к заявителям предъявляется очень много требований, а на выходе мы получаем «однократку» или визу на те же три месяца.

Какие ошибки чаще всего допускают заявители при подаче на визу?

Первая — это нецелевое использование визы. Не для всех стран это принципиально, и не все требуют подтверждения пребывания.

— Но нужно включать логику. Если вы открыли греческую визу на 10 дней, но все это время провели во Франции, скорее всего, вопросов не будет, так как проверить это достаточно сложно, а время пребывания в шенгенской зоне выглядит реалистичным. Но если вы выехали в Литву или Польшу на два дня, то будет трудно поверить, что за это время вы успели слетать в Грецию.

И сразу отвечу на вопрос, который часто возникает: если открыть греческую визу и съездить по ней именно в Грецию, можно ли рассчитывать на следующую греческую визу на более долгий срок. Ответ: нет. В нашей практике не было ни одного такого случая. Греческое консульство из раза в раз ставит визы под даты поездки.

Наиболее лояльна к вопросу целевого использования предыдущей визы Франция, а наиболее принципиальна — Германия.

Необязательно в первый раз выезжать именно туда, но если за все время действия визы вы ни разу не побывали в этой стране, то в следующий раз подаваться на немецкую визу практически бессмысленно.

Около полугода назад на сайте итальянского консульства появилась информация, что там могут запросить подтверждение пребывания в стране по прошлой итальянской визе. Проверяют это не всегда, но, по словам Кристины, если вы действительно съездите в Италию, то вас щедро за это вознаградят и в следующий раз сроки виз будут длиннее.

Второй важный вопрос при подаче — сумма на счету.

— Года три назад можно было спокойно положить €1000 на карту, и этого было более чем достаточно. Сейчас, как показывает практика, €2000 на человека — это минимум. В идеале, даже если посольство не требует заранее оплачивать отель и авиабилеты, стоит положить на карту деньги, которые покроют еще и эти расходы. Так и выходит от €2,5—3 тыс. на человека.

На вопрос, нужно ли заранее оплачивать жилье и билеты, Кристина отвечает, что только если этого требует посольство: в противном случае у вас попросту не примут документы. Если же такого требования нет, можно предоставлять обычную бронь, но учитывать, что в ходе рассмотрения посольство может запросить подтверждение оплаты. В этом случае подойдет выписка карты с транзакцией. И в целом посольство может на свое усмотрение потребовать дополнительные документы — это условие всегда прописано на сайте.

Условия подачи на туристический «шенген» в разные страны

Истории читателей: «Есть в жизни светлая полоса, дали визу на пять лет!»

На днях мы оставили на сайте форму для того, чтобы собрать истории читателей Onlíner о том, как они открывали себе «шенген» в этом году. Больше всего откликов было по Германии, причем с самым разным финалом — от визы ровно под даты поездки до «шенгена» на несколько лет.

Германия

«Зарегистрировался на подачу в январе 2024 года. В феврале 2025-го пришло подтверждение на подачу в мае. Виза — немецкий «шенген» на посещение родственников и друзей. В моем случае было неофициальное приглашение от друга (гражданина Германии) на всю семью: муж, жена, ребенок (3 с половиной года). В приглашении запрашивали визу на пять лет, в анкете просили на три года. Итог — «мульт» на полтора месяца».

«Наверное, все-таки есть светлая полоса в жизни, поэтому немцы дали нам визу на пять лет! До 2020 года были литовские визы и две немецкие национальные. Когда Германия начала прием документов в 2022 году, мы сами записались сразу на туристическую. Итог — «однократка» на 30 дней — нас это устроило. И мы сразу же словили следующую дату, с приглашением. Приглашение было от немки (в студенческие времена я ездила туда на практику — дружим до сих пор). Тогда дали визу уже на два года. В ноябре 2023-го (за год до окончания предыдущей визы) снова записались на подачу. Дата пришла в ноябре 2024-го на февраль 2025-го. Взяли с собой пару билетов с прошлой поездки — на всякий случай. Их забрали, но больше подтверждений просили и не звонили. Две недели ожидания — и виза на пять лет. Рады были очень. Но и в Германию мы ездили всегда».

«Сын записывался в немецкое консульство 26.02.2024. Приглашение пришло 26.05.2025 с подачей документов 28.05.2025. Любая справка делается от пяти дней. Мы просто не успели бы».

«Подался в немецкое посольство в начале марта 2024 года с приглашением от друзей, получил визу в конце мая 2025-го — 14 месяцев ожидания. Так как паспорт новый и немецкая виза вообще первая, дали на три месяца. Без посредников, поэтому расходы минимальные: €35 на сбор, еще немного на фото, выписку со счета в банке и страховку».

«12 февраля 2024 года встал на очередь в немецкое посольство семьей из трех человек. Записались на подачу туристической визы. Спустя год, в середине мая подачу назначили на 12 июня. Менее чем через две недели забрал паспорта. Визы дали всем на месяц со сроком пребывания 14 дней. Если учесть тот факт, что это наши первые в жизни «шенгены», то, думаю, это нормально. Да, ждать долго, зато не переплачиваешь большие деньги, как за другие визы».

«Записался в немецкое посольство в начале марта 2024 года, и в июне 2025-го пришла моя очередь. Мне выдали «шенген» под даты поездки. Запрашивал на максимально возможный срок. Нюанс: срок действия моего паспорта истекает через год — может, поэтому и не дали «шенген» на длительный срок».

Венгрия

«В середине мая вспомнили, что летом хотелось бы отдохнуть в Европе. Уже который год находим турпоездку в Венгрию (на наш взгляд, самое стабильное консульство в плане открытия виз и выполнения Визового кодекса). В середине июня была подача, через две недели курьер привез паспорта с годичным «мультишенгеном». Собираем чемоданы на август!

Главное — первый выезд обязательно сделать именно в тот тур, на который записываешься. Сопровождающие на границе фоткают туристов и их паспорта со штампами и передают в консульство как отчет. После трех лет ежегодных турпоездок в Венгрию имею годовой «шенген», в следующем году рассчитываю получить двухгодичный».

«Подавался в этом году на венгерскую визу. Дали на год под тур, как и жене и ребенку. До этого были у всех годовые венгерские «шенгены». Еще ранее были польские «шенгены» на два-три года. Жена делала в этом году под тур стоимостью €405. Я с ребенком подавался под туры по цене около €600 с человека. В принципе, планировали съездить целенаправленно, виза — приятный бонус».

«Подались в январе, поездку планировали в июне. Дали «однократку», цена вопроса — 700 рублей с человека».

Греция

«Получали греческий «шенген» не в пустой паспорт (была однократная в Испанию). Смогли записаться за две недели до подачи. Паспорта ждали еще две недели. Получили однократную визу только под поездку плюс 10 дней коридора. Стоило все около 480 рублей на двоих».

«Несмотря на пугающую статистику от Греции, решили попытать счастья, так как стоим в живой очереди в Италию, но по срокам на лето не успевали. Окошек для записи в греческий ВЦ очень много. За неделю записались на 12.06 — двое взрослых и ребенок (11 лет). Составили маршрутный лист на авто, забронировали отели/апартаменты (ничего не выкупали), стандартные выписки-справки. Даже написали сопроводительное письмо на тему «Как мы мечтаем посетить Грецию». И 30.06 получили однократную визу под поездку. Очень рады, что выиграли в этой лотерее!»

Франция

«Купила тур во Францию, дали визу на полгода абсолютно всем туристам».

«Имея две двухлетние польские визы (2016—2018 и 2018—2020) и французскую двухлетнюю (2022—2024), решил найти автобусный тур, где визу делают в посольстве Франции. Надеялся, что получу минимум на два года, а если повезет, то и на три. У дочки такая же визовая история. Подавались в конце марта, тур планировался с 26 апреля. Мне дали визу на год, а дочке — вообще на полгода. Все потому, что у нее не было подтверждений пребывания во Франции, а у меня были. Похоже, по нынешним временам и этому нужно радоваться…»

Италия

«Подавались семьей из трех человек в визовый центр Италии под оплаченный тур, запись осуществляло турагентство, с которым мы путешествуем уже много лет. Тур покупали зимой. Визит в центр был за полтора месяца до поездки. Визу делали две недели, дали всем троим на три года».

«У сестры гражданство Италии. Запись по приглашению через электронную почту. Все документы делала сама. Итог — страховка на год (€12) и визовый сбор (€35). В этот раз дали на пять лет, предыдущая была на три года».

«Получил номер живой очереди (19 тыс.) в начале августа 2024 года. В январе 2025-го на сайте визового центра появилась новость о раздаче слотов, в которые входил и мой номер. Я записался сразу, как только появилась акция, мне назначали подачу через неделю, на начало марта. Подал документы в ВЦ, заплатив €35 сбора и €14 самому ВЦ, 115 рублей стоила услуга записи для людей с определенным диапазонов номеров. Паспорт был готов через 10 дней. Так как я собрал подтверждения своего пребывания в Италии (ездил по немецкой визе), визу дали на два года».

«В марте этого года получили с ребенком первые в своей жизни визы — и сразу сроком на полгода. Визы делались через турагентство с покупкой тура в Италию. В тур ездили и еще летом смогли снова побывать по ней в Европе. Запись на визы, услуги визового центра и все, что связано именно с визами, обошлись мне в 1150 рублей на двоих».

Болгария

«На визу в Болгарию ушло 12 дней с момента подачи. В маршрутном листе указал срок пребывания 6 дней, визу выдали многократную на три месяца, но максимальный срок пребывания в стране — ровно 6 суток. Из болезненного — только очередь в визовом центре. На все ушло 800 рублей, включая услуги оператора (помощь в оформлении документов)».

Испания

«Мы с мужем делали испанский «шенген», так как планировали отдых в Испании в начале июня (с 1-го по 9-е). Сначала был порыв отдать все в руки «помогаторам», но, узнав цену (650 рублей с человека + €50 консульского сбора + 80 рублей логистического сбора), решили почитать форумы и чаты. Спойлер: это было лучшее решение.

В Telegram муж нашел чат, в котором люди бесплатно отвечали на повторяющиеся 100 500 раз вопросы и помогали разобраться в ситуации каждого спросившего. Это титанический труд.

Я смогла бесплатно создать личный кабинет, поймать слот и собрать нужные документы. Документы с мужем подавали в разные дни, и это создало ситуацию, в которой мне визу дали, а ему нет. Но произошло это из-за моей ошибки. Я ждала паспорт чуть больше месяца, хотя были паспорта, которые возвращались недели через три. Визу дали на месяц. Муж сразу получил отказ, но мы были настроены решительно и подали апелляцию.

Апелляцию рассмотрели в течение месяца (в ВЦ называли сроки от двух недель до двух месяцев). Гарантию на положительный ответ, конечно, никто не давал. Получив положительное решение, мы еще полторы недели ждали паспорт обратно.

Учитывая, какой треш с доставкой паспортов был с апреля, это очень быстро. Паспорт мужа приехал 2 июня с визой на полтора месяца. Слава богу, мы могли перенести даты нашей поездки, ведь билеты на самолет и отели мы не выкупали, достаточно было брони. Поездка у нас состоялась, и мы рады, что решили заниматься этим вопросом самостоятельно. К слову, единственной платой была сумма 300 рублей с человека».

«Получал испанский «шенген» два раза. Первый — с личной подачей в Москве, второй — в Минске, оба раза через агентство. Если подаваться в Москве, можно более точно сориентироваться по времени получения визы, так как там чаще есть свободные слоты. Также время ожидания паспорта меньше, но из минусов — придется поехать в Москву. Некоторые агентства организуют трансфер, но мне не повезло, пришлось ехать самостоятельно. А в Минске потяжелее со слотами, но если не торопиться, то спокойно можно все сделать. Первая виза была в октябре на месяц с двумя въездами, вторая — в мае «мульт» на три месяца».

«Два месяца «дрались» за испанский «мультик», но смогли сами и найти наилучший вариант получения «шенгена», и разобраться в потенциальных проблемах ловли дат, и выиграть битву за даты, и получить их без агентств с минимальными денежными затратами. Уже даже съездили в Испанию. Это сложно, но возможно. Получили «мультик» на три месяца».

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