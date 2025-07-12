Во всех вузах Беларуси начался основной этап вступительной кампании-2025 12.07.2025, 9:46

Где мониторить подачу документов?

С 12 июля во всех вузах Беларуси начался основной этап приема документов, который продлится в большинстве случаев до 17 июля на бюджетную форму и до 1 августа — на платную. На некоторые специальности сельскохозяйственного профиля и в вузы силовых структур, а также при наличии внутренних экзаменов срок могут быть другими, пишет «Телеграф».

Как пояснил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов, в этом году абитуриентам доступно несколько нововведений, призванных, по его утверждению, сделать процесс поступления более удобным.

Где и как отслеживать ход приема документов?

Абитуриенты могут оперативно отслеживать информацию о поданных заявлениях на сайтах выбранных университетов, а также на информационных стендах непосредственно в приемных комиссиях.

Информация должна обновляться в следующем режиме:

В обычные дни приема: не реже одного раза в три часа — в 12:00, 15:00 и 18:00.

В последний день приема: в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00.

Окончательные списки подавших документы должны быть опубликованы не позднее 12:00 на следующий день после завершения приема.

Новшество-2025

У абитуриентов появилась возможность забронировать конкретное время для подачи документов через сайты вузов. При этом, как отметили в Минобразования, сохранена и возможность подачи документов в порядке «живой очереди».

«Планируем, что электронная очередь существенно уменьшит время ожидания абитуриентов при подаче документов», — сообщил Пищов.

План приема и стоимость обучения

Всего в 2025 году в вузы планируется принять 31,8 тыс. студентов на бюджетную форму и 16,4 тыс. — на платную. В приоритете, по словам представителя Минобразования, подготовка кадров для реального сектора экономики:

инженеры (7,5 тыс. бюджетных мест),

педагоги (3,9 тыс.),

медики (2,9 тыс.),

аграрии (2,8 тыс.).

При этом, как ранее отметил министр образования Андрей Иванец, стоимость платного обучения в 2025/26 учебном году должна остаться на уровне прошлого года.

Какой пакет документов необходим для поступления?

Основной перечень документов включил:

Заявление на имя ректора;

Оригиналы документа об образовании и приложения к нему;

Оригиналы сертификатов ЦЭ и ЦТ;

Медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 1здр/у-10);

Характеристику с места учебы (только для выпускников 2025 года);

Две фотографии размером 3×4 см;

Документы, подтверждающие право на льготы (при их наличии).

В случае невозможности личного присутствия по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и др.), документы могут подать представители абитуриента.

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