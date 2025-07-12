Во всех вузах Беларуси начался основной этап вступительной кампании-2025
- 12.07.2025, 9:46
Где мониторить подачу документов?
С 12 июля во всех вузах Беларуси начался основной этап приема документов, который продлится в большинстве случаев до 17 июля на бюджетную форму и до 1 августа — на платную. На некоторые специальности сельскохозяйственного профиля и в вузы силовых структур, а также при наличии внутренних экзаменов срок могут быть другими, пишет «Телеграф».
Как пояснил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов, в этом году абитуриентам доступно несколько нововведений, призванных, по его утверждению, сделать процесс поступления более удобным.
Где и как отслеживать ход приема документов?
Абитуриенты могут оперативно отслеживать информацию о поданных заявлениях на сайтах выбранных университетов, а также на информационных стендах непосредственно в приемных комиссиях.
Информация должна обновляться в следующем режиме:
В обычные дни приема: не реже одного раза в три часа — в 12:00, 15:00 и 18:00.
В последний день приема: в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00.
Окончательные списки подавших документы должны быть опубликованы не позднее 12:00 на следующий день после завершения приема.
Новшество-2025
У абитуриентов появилась возможность забронировать конкретное время для подачи документов через сайты вузов. При этом, как отметили в Минобразования, сохранена и возможность подачи документов в порядке «живой очереди».
«Планируем, что электронная очередь существенно уменьшит время ожидания абитуриентов при подаче документов», — сообщил Пищов.
План приема и стоимость обучения
Всего в 2025 году в вузы планируется принять 31,8 тыс. студентов на бюджетную форму и 16,4 тыс. — на платную. В приоритете, по словам представителя Минобразования, подготовка кадров для реального сектора экономики:
инженеры (7,5 тыс. бюджетных мест),
педагоги (3,9 тыс.),
медики (2,9 тыс.),
аграрии (2,8 тыс.).
При этом, как ранее отметил министр образования Андрей Иванец, стоимость платного обучения в 2025/26 учебном году должна остаться на уровне прошлого года.
Какой пакет документов необходим для поступления?
Основной перечень документов включил:
Заявление на имя ректора;
Оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
Оригиналы сертификатов ЦЭ и ЦТ;
Медицинскую справку о состоянии здоровья (форма 1здр/у-10);
Характеристику с места учебы (только для выпускников 2025 года);
Две фотографии размером 3×4 см;
Документы, подтверждающие право на льготы (при их наличии).
В случае невозможности личного присутствия по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях и др.), документы могут подать представители абитуриента.