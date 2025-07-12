Война Путина в Украине может стоить России контроля над Южным Кавказом 12.07.2025, 9:49

Популярность Москвы в регионе резко падает.

Конфликт в Украине ослабляет влияние России в Южном Кавказе — регионе, включающем Азербайджан, Армению и Грузию, где пересекаются интересы крупных и средних держав. Война вызвала неожиданное сближение Азербайджана и Армении, открывающее путь к миру и новым торговым коридорам, минующим Россию, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

После военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году Россия сохраняла контроль над регионом через свои миротворческие силы, но полномасштабное вторжение в Украину отвлекло Москву. В 2023 году Азербайджан быстро вернул контроль над Нагорным Карабахом, а российские миротворцы были вынуждены уйти. Это подорвало позиции России и заставило Азербайджан требовать управления транспортным коридором нейтральной международной организацией.

Азербайджан, поддерживаемый Турцией и Израилем, стремится к укреплению своей региональной роли и рассматривает возможность присоединения к соглашениям Авраама. Тем временем Армения пытается разорвать зависимости от России и улучшить отношения с Турцией и Европейским союзом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивает на «примирении вместо обиды», но Азербайджан выдвигает жесткие условия, включая референдум об исключении из Конституции Армении претензий на Нагорный Карабах и доступ через южную Армению к эксклаву Нахичевань.

Россия, теряющая влияние, пытается помешать этим процессам, усиливая давление на регион и поддерживая пророссийские силы в Армении. Однако популярность Москвы в Армении падает, а Путин рискует потерять Южный Кавказ как зону своего влияния.

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