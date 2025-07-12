закрыть
12 июля 2025, суббота, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Германии пообещали трехзначное число дальнобойных ракет для ВСУ

  • 12.07.2025, 10:27
  • 2,016
В Германии пообещали трехзначное число дальнобойных ракет для ВСУ

Поставки начнутся уже в июле.

В Украине подписано соглашение о производстве дальнобойных ракет за счет финансирования Германии, первые поставки для ВСУ ожидаются уже в конце этого месяца. Об этом в интервью телеканалу ZDF сообщил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг.

По его словам, соглашение между украинской промышленностью и министерством обороны Украины было подписано недавно, а сама программа была инициирована в конце мая.

Он заявил, что первые дальнобойные ракеты должны поступить на вооружение ВСУ уже в конце июля, а впоследствии «речь будет идти о большом трехзначном числе».

При этом Фройдинг добавил, что то значительно укрепит противовоздушную оборону Украины и ее потенциал в ближайшие недели и месяцы.

«Нам нужны системы вооружения, способные проникать глубоко вглубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы и самолеты», - подчеркнул он.

Фройдинг добавил, что Германия «тесно координирует действия с партнерами» по вопросу поставки в Украину новых систем ПВО средней и большой дальности. Они также «в течение нескольких недель» ведут переговоры на всех уровнях о возможной поставке на Украину одной или двух систем Patriot, которые Германии придется закупить у США.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников