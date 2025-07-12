Житель Гродно доверился «девушке из Китая» и потерял более 50 тысяч рублей 1 12.07.2025, 10:41

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За несколько недель он взял пять кредитов.

Житель Гродно решил попробовать заработать на инвестициях и доверил свои деньги неизвестным. За несколько недель он взял пять кредитов, перевел мошенникам более 50 тысяч рублей и остался ни с чем, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Пострадавший — 29-летний мужчина — познакомился с девушкой в мессенджере. Та представилась уроженкой Гродно, временно находящейся в Китае, и рассказала, что зарабатывает на бирже.

Доверившись новой знакомой, мужчина захотел попробовать «выгодный способ заработка». После знакомства с «техническим специалистом» он перевел 100 долларов для регистрации на платформе. Пройдя верификацию, мужчина получил доступ к своему кошельку, на котором отобразились ранее переведенные средства. После нескольких «удачно закрытых сделок» куратор рассказал, что самое время вложиться в золото и приобрести пару акций. Для этого потерпевший в различных банках Гродно оформил пять кредитов. Общая сумма полученных средств составила свыше 37 тысяч рублей. Все эти деньги он перевел на счета, подконтрольные злоумышленникам. Кроме этого, мужчина вложил и свои сбережения, а это почти 13 тысяч рублей.

Когда попытки вывести деньги не увенчались успехом, он обратился в милицию.

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

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