NYT: В НАТО разработали механизм ускорения поставок американского оружия Украине
- 12.07.2025, 10:57
Один из вариантов — создание в Европе специальных счетов.
Страны НАТО разработали новый способ предоставления Украине критически важного американского вооружения для ее борьбы против России.
Об этом пишет издание The New York Times.
Один из вариантов - создание в Европе специальных счетов под управлением генерала Алексуса Гринкевича, главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.
Через них можно будет оплачивать оружие и боеприпасы, которые затем направят в Украину через третьи страны.
«Главная цель - не ждать, пока оружие изготовят, а использовать уже готовые запасы: из арсеналов США, других стран или с рынка, как это делает Чехия, скупая 155-мм артиллерийские снаряды по всему миру», - говорится в статье.
Важно, что союзники также могут отдавать Украине свое вооружение, получая приоритет на покупку. Так Германия закупила у США восемь батарей ЗРК Patriot вместо трех, отправленных ВСУ.
Издание отмечает, что США опасаются, что изъятие Patriot с других направлений ослабит оборону союзников в Азии и на Ближнем Востоке.
Одновременно в Европе усиливаются тревоги в отношении России. Глава французской армии генерал Тьерри Бюркар заявил, что Путин считает Францию своим главным противником в Европе.