закрыть
12 июля 2025, суббота, 11:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NYT: В НАТО разработали механизм ускорения поставок американского оружия Украине

  • 12.07.2025, 10:57
NYT: В НАТО разработали механизм ускорения поставок американского оружия Украине

Один из вариантов — создание в Европе специальных счетов.

Страны НАТО разработали новый способ предоставления Украине критически важного американского вооружения для ее борьбы против России.

Об этом пишет издание The New York Times.

Один из вариантов - создание в Европе специальных счетов под управлением генерала Алексуса Гринкевича, главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

Через них можно будет оплачивать оружие и боеприпасы, которые затем направят в Украину через третьи страны.

«Главная цель - не ждать, пока оружие изготовят, а использовать уже готовые запасы: из арсеналов США, других стран или с рынка, как это делает Чехия, скупая 155-мм артиллерийские снаряды по всему миру», - говорится в статье.

Важно, что союзники также могут отдавать Украине свое вооружение, получая приоритет на покупку. Так Германия закупила у США восемь батарей ЗРК Patriot вместо трех, отправленных ВСУ.

Издание отмечает, что США опасаются, что изъятие Patriot с других направлений ослабит оборону союзников в Азии и на Ближнем Востоке.

Одновременно в Европе усиливаются тревоги в отношении России. Глава французской армии генерал Тьерри Бюркар заявил, что Путин считает Францию своим главным противником в Европе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников