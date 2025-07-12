Лавров прибыл в Северную Корею
- 12.07.2025, 11:05
Во время переговоров будут обсуждать полномасштабную войну России против Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Северную Корею.
Об этом сообщают Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA и российское «ТАСС».
Во время переговоров с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй стороны, в частности, будут обсуждать полномасштабную войну России против Украины.
Отмечается, что перед переговорами с главой МИД КНДР Лаврова приветствовала толпа с цветами и почетный караул. Встреча проходит в корейском Вонсане, где открылась туристическая зона.
«Участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области - прямое подтверждение того, что отношения двух стран характеризуются как непобедимое братство», - заявил Лавров.
В свою очередь глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заверила, что КНДР «безоговорочно будет поддерживать политику РФ по защите ее территориальной целостности».