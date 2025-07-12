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В Бобруйском районе обнаружили двухсотлетние дубы

  • 12.07.2025, 11:15
В Бобруйском районе обнаружили двухсотлетние дубы

Это первые такие деревья в регионе.

В Бобруском районе при разработке экологической тропы работники Глушанского опытно-производственного лесничества обнаружили два дуба, которым около 200 лет, сообщает «Еврорадио».

Сотрудники лаборатории оптимизации и мониторинга экосистем Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси в ходе дендрохронологического анализа установили, что возраст деревьев составил 195 лет.

Дубы были внесены в базу данных «Редкие и уникальные объекты растительного мира на территории Республики Беларусь». Они стали первыми деревьями в Бобруйском районе, внесенными в эту базу.

Координаты деревьев:

Первый дуб;

Второй дуб.

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