В Бобруйском районе обнаружили двухсотлетние дубы 12.07.2025, 11:15

Это первые такие деревья в регионе.

В Бобруском районе при разработке экологической тропы работники Глушанского опытно-производственного лесничества обнаружили два дуба, которым около 200 лет, сообщает «Еврорадио».

Сотрудники лаборатории оптимизации и мониторинга экосистем Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси в ходе дендрохронологического анализа установили, что возраст деревьев составил 195 лет.

Дубы были внесены в базу данных «Редкие и уникальные объекты растительного мира на территории Республики Беларусь». Они стали первыми деревьями в Бобруйском районе, внесенными в эту базу.

Координаты деревьев:

Первый дуб;

Второй дуб.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com