Долгожданный кроссовер Mazda CX-5 2026 года впервые показали в подробностях 1 12.07.2025, 11:43

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Производитель наконец-то рассекретил эту модель.

Новый кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения присоединится к недорогим моделям популярного сегмента. Это долгожданный японский автомобиль, который показали в подробностях после премьеры.

Новый дизайн Mazda CX-5 3 поколения все же оказался эволюционным. Несмотря на то, что всю внешность нарисовали заново, облик остался очень узнаваемым. Машину показали на канале Autogefühl.

Новая Mazda CX-5 2026 модельного года стала немного крупнее и в длину вытянулась почти до 4,7 м. Вместе с увеличенной колесной базой это позволило обустроить очень просторный салон кроссовера.

Для японского кроссовера Mazda подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. Компания разработала своими силами гибридную силовую установку для кроссовера на базе этого ДВС. Однако такая модификация в линейке появится позже.

Двигатель Mazda CX-5 пока будет один – прежний бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью около 190 л.с. Цена Mazda CX-5 третьего поколения составит примерно 30 000 долларов за базовый вариант. В продаже машина ожидается до конца 2025 года.

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