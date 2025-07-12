Президент Финляндии: Путин — стратегический дурак и военный неудачник 11 12.07.2025, 11:53

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Кремль испугается проверять действие 5-й статьи Договора о НАТО.

Война России с Украиной является самой большой тактической и стратегической ошибкой в современной истории. Такое мнение президент Финляндии Александер Стубб высказал в интервью изданию The Sydney Herald.

«Я бы утверждал, что это самая большая тактическая и стратегическая ошибка в современной истории, потому что он (российский правитель Владимир Путин, - ред.) стремился успокоить Украину; она станет членом Европейского Союза, а в конце концов и НАТО. Он имел целью демонтировать НАТО. Ну, он только что удвоил границу с НАТО через Финляндию. Он имел целью разрушить трансатлантическое партнерство. Вместе мы сейчас увеличиваем наши расходы на оборону до 5% [ВВП в течение 10 лет]. Он имел целью развалить ЕС. Что ж, я никогда не видел его более объединенным. Так что Путин потерпел неудачу по всем показателям», - подчеркнул Стубб.

Также он подчеркнул, что Путин платит слишком высокую цену на войне в Украине, ведь его войска продвигаются очень медленно.

«Смотрите, в этом году он продвинулся на 0,25 процента украинской суши, что привело к 167 погибших солдат на километр. Это достаточно высокая цена», - отметил президент Финляндии.

Вместе с тем, по его мнению, Россия в ближайшие годы будет продолжать вооружаться.

«Базовый сценарий очень прост. В течение следующих пяти-десяти лет для России будут актуальными две вещи. Во-первых, она не вернется к мирной либеральной демократии. А во-вторых, она продолжит наращивание военной силы», - пояснил он.

Стубб назвал Путина «стратегическим дураком и военным неудачником» и высказал предположение, что он не станет проверять действие статьи 5 Договора о НАТО, которая нападение на любого члена альянса объявляет нападением на всех.

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