Минчанин сорвал на улице лукашенковский флаг 11 12.07.2025, 11:55

3,926

иллюстративное фото

И после разговора с женой нашел ему «применение».

В Минске вынесли приговор 35-летнему мужчине, который «публично надругался над государственным символом Республики Беларусь», рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре.

Около половины пятого утра мужчина шел по улице Руссиянова после встречи с друзьями. Он заметил красно-зеленый флаг на одном из зданий, подошел, сорвал вместе с креплением и забрал с собой.

Позже объяснил, что хотел увезти добычу на дачу, но передумал после разговора с женой и повесил флаг на куст.

Личность мужчины быстро установили по камерам. Против него возбудили уголовное дело за «надругательство над государственным символом» (ст. 370 УК).

Суд учел, что у минчанина есть маленький ребенок, и приговорил к трем месяцам ареста. Решение вступило в силу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com