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Минчанин сорвал на улице лукашенковский флаг

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  • 12.07.2025, 11:55
  • 3,926
Минчанин сорвал на улице лукашенковский флаг
иллюстративное фото

И после разговора с женой нашел ему «применение».

В Минске вынесли приговор 35-летнему мужчине, который «публично надругался над государственным символом Республики Беларусь», рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре.

Около половины пятого утра мужчина шел по улице Руссиянова после встречи с друзьями. Он заметил красно-зеленый флаг на одном из зданий, подошел, сорвал вместе с креплением и забрал с собой.

Позже объяснил, что хотел увезти добычу на дачу, но передумал после разговора с женой и повесил флаг на куст.

Личность мужчины быстро установили по камерам. Против него возбудили уголовное дело за «надругательство над государственным символом» (ст. 370 УК).

Суд учел, что у минчанина есть маленький ребенок, и приговорил к трем месяцам ареста. Решение вступило в силу.

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