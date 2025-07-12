Минчанин сорвал на улице лукашенковский флаг

Минчанин сорвал на улице лукашенковский флаг11
- 12.07.2025, 11:55
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И после разговора с женой нашел ему «применение».
В Минске вынесли приговор 35-летнему мужчине, который «публично надругался над государственным символом Республики Беларусь», рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре.
Около половины пятого утра мужчина шел по улице Руссиянова после встречи с друзьями. Он заметил красно-зеленый флаг на одном из зданий, подошел, сорвал вместе с креплением и забрал с собой.
Позже объяснил, что хотел увезти добычу на дачу, но передумал после разговора с женой и повесил флаг на куст.
Личность мужчины быстро установили по камерам. Против него возбудили уголовное дело за «надругательство над государственным символом» (ст. 370 УК).
Суд учел, что у минчанина есть маленький ребенок, и приговорил к трем месяцам ареста. Решение вступило в силу.