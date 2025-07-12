Bloomberg: В России массово закрываются шахты 12.07.2025, 11:57

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Китай резко развернулся спиной к «другу» Путина.

Российский угольный сектор переживает серьезный кризис, вызванный высокими процентами по кредитам, санкционными ограничениями и снижением спроса со стороны Китая. Так, Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной службы статистики РФ сообщает, что к этому добавилось еще и падение мировых цен на уголь, что вскрыло структурные проблемы в российской экономике.

По данным издания, в 2024 году лишь половина предприятий угольной отрасли остались прибыльными, и ситуация стремительно ухудшается. Например, компания ПАО «Мечел» недавно заявила о возможном сокращении продаж на 25% из-за убыточности добычи. В некоторых районах Сибири деятельность шахт уже приостановлена.

Добывающие предприятия сталкиваются с нехваткой оборудования, так как из-за санкций восстановить технические мощности стало практически невозможно. Компании вынуждены «каннибализировать» - разбирать технику с других объектов, чтобы хоть как-то поддержать работу действующих.

Кроме того, стоимость привлечения заемных средств превышает 20%, что делает бизнес почти нерентабельным. А на фоне слабого спроса из Китая цены на уголь опустились до минимальных значений за последние годы.

«Угольная промышленность сталкивается с тем, что можно назвать идеальным штормом: все проблемы сошлись воедино», - сказала специалист по регионам России в МГУ Наталья Зубарвич.

Хотя на долю угольной отрасли приходится менее 0,5% ВВП РФ, она обеспечивает более 15% производства электроэнергии и выполняет критическую социальную функцию.

Например, Кемеровская область, крупнейший центр угольного производства, уже в первом квартале 2025 года зафиксировала 20% дефицит бюджета из-за уменьшения налоговых поступлений. Власти были вынуждены урезать соцпрограммы, включая надбавки медикам.

Если нынешние тенденции сохранятся, отрасль может завершить год с двойными убытками - более 4,5 млрд долларов. Общий долг компаний может превысить 1,4 трлн рублей, что создает риск масштабной финансовой нестабильности.

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