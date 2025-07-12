Сколько денег из карманов белорусов потратили на «Славянский базар»? 8 12.07.2025, 12:09

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Не обошлось без компаний-«карусельщиков».

В Витебске проходит международный фестиваль искусств «Славянский базар». Местные чиновники заявляют о его «коммерческой успешности». Журналисты «Зеркала» посмотрели, сколько тратят денег на организацию фестиваля из бюджета и какие гонорары платят артистам.

Сколько расходовали на организацию площадок

151 тыс. рублей пойдет компании «Блэкаут студио» за предоставление осветительного оборудования в Летний амфитеатр. Она же обеспечит аналогичную услугу для концертного зала «Витебск» за почти 62 тыс. Почти 252 тыс. рублей этой компании заплатят за предоставление и обслуживание светодиодных экранов, системы подвеса и механики сцены. По двум первым статьям расходов все деньги будут бюджетные, в третьем — частично из «собственных средств».

Напомним, компания «Блэкаут студио» ранее фигурировала в уголовном деле за взятки, которое заводили на бывшего директора «Минскконцерта». К слову, эта фирма — нередкий участник и победитель закупок на государственные мероприятия.

«Саундкафе продакшн» получит почти 97 тыс. за предоставление дополнительного звукового оборудования для концертных площадок.

Спецэффектами занялась «ПайроГрупп Технолоджи», которая получит за это почти 59 тыс. В этом и предыдущем случае часть средств возьмут из госказны, а часть будет «собственными», вероятно, неких спонсоров. К слову, эта фирма нередко выигрывает в тендерах, если речь идет о фейерверках на госмероприятия.

«Белимлайт» предоставит светодиодные экраны, систему подвеса и механики сцены в Летнем амфитеатре и получит за это почти 220 тыс. Возьмут их из бюджета. Ей же заплатят за дополнительные осветительные системы 141,7 тыс. на этой же площадке. А еще 58,1 тыс. — за аналогичную услугу в концертном зале «Витебск». «Белимлайт» — это одна из компаний, которые регулярно выступают в качестве поставщиков организационных услуг для крупных государственных концертов.

На перечисленные расходы по организации площадок ушло более 1 млн 40 тыс. рублей.

Сколько заплатят артистам

Выступление на фестивале Руслана Алехно будет стоить бюджету 10 тыс. рублей.

Почти 39 тыс. заплатят российскому предпринимателю Олегу Кудрявцеву за организацию выступлений неназванных «звезд эстрады». Вероятно, именно он ранее привозил в Беларусь группу «Дискомафия».

Участие лукашенковского оркестра в рамках «дней союзного государства» на фестивале обойдется в 30,4 тыс. рублей. Отдельно есть статья расходов на услуги по организации выступления этого коллектива. На это потратят 86 тыс. рублей. В обоих случаях средства пойдут Дворцу Республики, который входит в управделами Лукашенко. В первом случае всю сумму возьмут из бюджета, а во втором — частично потратят собственные средства.

Получается, только на эти выступления ушло 165,4 тыс. рублей.

Однако это далеко не все траты. На фестиваль съезжаются десятки артистов и исполнителей, оплата идет по многим организационным статьям. Плюс даже самые скромные подсчеты по госзакупкам указывают, что сотни тысяч рублей идут на транспорт для выступающих и организованных зрителей, их проживание и питание.

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