«Российская армия будет бежать» 6 12.07.2025, 12:11

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Полковник ВСУ назвал главное условие завершения войны.

Есть четкая последовательность событий, которые должны происходить, чтобы привести к завершению войны. Война не сможет закончиться, пока не распадется страна-агрессор Россия.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на «Главреде». Он отметил, что Путин и его режим точно будут пытаться удержать разваливающуюся Россию. И механизмы у них для этого есть.

«А пока Россия не развалится, война в Украине не закончится полностью, с выходом на государственные границы. Да и пока мы не выйдем на государственные границы, мы сами эту войну не прекратим. Поэтому последовательность такова. Сначала - развал России или по крайней мере начало ее распада, который можно запустить, нанося удары по нефтяной отрасли. Затем - смена руководства в России. Или же - развал России с исчезновением ее руководства, как исчез Горбачев после развала Советского Союза. А только потом российская армия будет бежать», - отметил он.

Также, по словам Свитана, есть еще и другая проблема на оккупированных территориях - кроме присутствия там России, в Крыму и на Донбассе выросло целое поколение коллаборантов. Он отметил, что коллаборантам деваться некуда, и они будут бороться даже после развала России.

«Поэтому я и говорю о необходимости сначала отсечь Донбасс от России и ее остатков по Дону, а только потом зачищать его от коллаборантов и российского военного присутствия там. Поэтому возможна только такая последовательность: развал России, свержение Путина и только потом прекращение войны и зачистка освобожденных территорий», - сказал он.

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