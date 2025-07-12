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В Беларуси остановились ТЭЦ и завод

  • 12.07.2025, 12:24
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В Беларуси остановились ТЭЦ и завод

В МЧС озвучили последствия шторма в пяти районах.

Министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский рассказал о ходе ликвидации последствий непогоды, обрушившейся на Беларусь 9-10 июля. По информации МЧС, во время прохождения грозового фронта пострадали 27 населенных пунктов в нескольких областях страны, пишет «Телеграф».

Наиболее серьезные последствия спасатели зафиксировали в Могилеве.

Как сообщил глава МЧС, в городе было обесточено пять линий электропередачи напряжением 110 кВ. Это привело к остановке работы ТЭЦ-2 и предприятия «Могилевхимволокно».

Всего за одну ночь на горячую линию в Могилеве поступило полторы тысячи обращений от белорусов. По всей стране зафиксировано 4,5 тысячи обращений.

Помимо Могилевской области, стихия затронула и другие регионы. Среди наиболее пострадавших, по данным МЧС:

в Витебской области — Городокский и Оршанский районы;

в Минской области — Смолевичский и Борисовский районы.

В Минске, по данным министра, наблюдались «локальные подтопления».

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