FT: Гнев Трампа на Путина достиг критической точки 1 12.07.2025, 12:33

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Но есть нюанс.

Последние комментарии президента США Дональда Трампа в отношении России подчеркнули, что его разочарование российским лидером Владимиром Путиным и его нежеланием идти на уступки в переговорах о прекращении войны достигло переломного момента.

Как пишет Financial Times, гнев Трампа свидетельствует о значительном изменении тона Белого дома, однако это все еще не означает, что он склоняется к проукраинской позиции.

«Мы ближе, чем когда-либо, к принятию новых финансовых мер или оказанию нового давления на Путина за всю историю этой администрации», — сказала Кристин Берзина, управляющий директор Германского фонда Маршалла в США.

Однако, хотя громкие заявления Трампа в адрес Путина ослабляют опасения, что Белый дом полностью откажется от Украины, они могут не означать глубокого сдвига в пользу Киева, отмечают эксперты.

«Это предупредительный выстрел в адрес России и Путина. Но это не означает, что США внезапно станут большим союзником и сторонником Украины или будут играть более значительную роль, чем раньше», — сказал Макс Бергманн из Центра стратегических и международных исследований.

В Европе также отмечают, что, хотя риторика Трампа вселила в Европу некоторые надежды на потенциальное изменение его отношения, пока нет реальных доказательств того, что Белый дом занимает более прокиевскую позицию.

«Западные союзники Украины по-прежнему полагают, что Трамп склонен рассматривать Путина как своего главного партнера по переговорам в любом урегулировании, а Зеленского — как основное препятствие на пути к достижению реального мирного соглашения, заявили чиновники».

Они добавили, что, хотя системы Patriot имеют решающее значение для способности Украины лучше защищать свои войска и города, однако это не повлияет на ее способность наносить ответные удары по России и не изменит общую динамику войны.

«Существует некоторое излишнее волнение, вызванное изменением тона», — сказал один из чиновников. «Но мы не видим, чтобы это привело к серьезным действиям».

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