В интернете показали все цвета iPhone 17 и iPhone 17 Air 12.07.2025, 12:54

Любителей традиций Apple ждет приятный сюрприз.

iPhone 17 и iPhone 17 Air будут доступны в общей сложности в девяти цветовых вариантах, согласно новой информации, поступающей из Азии.

Производители аксессуаров уже начали выпускать цветные защитные кольца для камер, соответствующие цветам телефонов. Если верить утечке, стандартный iPhone 17 будет продаваться в черном, серебристом, синем, зеленом и фиолетовом цветах.

Это согласуется с более ранним отчетом, в котором утверждалось, что Apple тестирует новые варианты фиолетового и зеленого цветов. Таким образом они заменят розовый и бирюзовый в iPhone 16/iPhone 16 Plus.

В свою очередь цветовая палитра iPhone 17 Air окажется более сдержанной и премиальной. Это черный, серебристый, золотой и синий цвет.

Презентация iPhone 17, в том числе Air- и Pro-моделей, должна состояться в сентябре. Ожидается, что базовая модель будет единственным новым смартфоном в старом дизайне. «Прошки» получат переработанный блок камер, а 17 Air выйдет с длиной горизонтальной полосой в стиле Google Pixel.

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