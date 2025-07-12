По всему Минску собираются огромные очереди 12.07.2025, 13:11

Абитуриенты начали штурмовать вузы.

В субботу, 12 июля, в Беларуси стартовал основной этап вступительной кампании. У абитуриентов есть 6 дней, чтобы подать документы в приемную комиссию — их примут до 17 июля, сообщили в Министерстве образования. Приемные комиссии будут работать без выходных. На некоторые специальности выделяется на пару дней больше. Рано утром фотограф «Онлайнера» побывал у БГУ и БГПУ в Минске, где уже начали собираться большие очереди.

Всего в этом году вузы Беларуси готовы принять больше 48 тысяч абитуриентов. Из них на бюджет 31,8 тысячи человек, а на платную форму обучения — 16,4 тысячи человек. Больше всего бюджетных мест достанется инженерам, педагогам, медикам и аграриям. Так, для инженеров выделено 7,5 тысячи бюджетных мест, для педагогов — 3,9 тысячи, для медиков — 2,9 тысячи, для аграриев — 2,8 тысячи.

Документы принимают в 46 вузах по всей стране. С этого года абитуриенты могут воспользоваться электронной очередью для подачи документов в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний.

Подать документы на платное отделение можно будет до 1 августа. График работы приемных комиссий с 9:00 до 18:00.

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