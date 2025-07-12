Кремль национализировал крупнейшего производителя консервов 12.07.2025, 13:14

С целью обеспечить поставки в армию.

Власти РФ обратили в доход государства активы ГК «Главпродукт», ключевого производителя консервов, которую в октябре 2024 года президент Владимир Путин передал во временное управление Росимущества с целью обеспечить поставки продукции холдинга в армию.

Решение об этом принял Арбитражный суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ, сообщают «Ведомости» и ТАСС. Деприватизации подверглись 100% долей головных компаний «Главпродукта», а также собственность руководителя группы Леонида Смирнова. Надзорное ведомство обвинило предпринимателя, который возглавляет американскую Universal Beverage Company (ей принадлежал «Главпродукт»), в выводе почти 1,4 млрд рублей на счета в банк JPMorgan Chase в обход введенных в России контрсанкций. «Решение вступает в силу незамедлительно», — заявили в суде. Процесс проходил в закрытом режиме.

«Главпродукт» состоит из 32 компаний, расположенных в Москве и Подмосковье, Калининградской и Орловской областях. Предприятия группы поставляют продукцию, в том числе тушенку, паштеты, каши, шпроты, овощи и сгущенку, на внутрироссийский рынок. 15 октября прошлого года Путин передал компанию Росимуществу, а оно в свою очередь назначило в компанию нового гендиректора по просьбе производителя питания «Дружба народов» — единственного поставщика продуктов для Росгвардии в 2019–2020 годах.

После этого продажи «Главпродукта» резко сократились, сообщал Reuters, изучивший внутреннюю документацию холдинга. Отчеты свидетельствуют, что в последние месяцы компания стала фиксировать чистый убыток после умеренной прибыли до национализации, при этом объемы производства остались на прежнем уровне.

Деприватизация «Главпродукта» была необходима, чтобы обеспечить стабильность производства, в том числе для организации поставок Росгвардии и Минобороны, говорилось в письме нового руководства компании на имя генпрокурора Игоря Краснова. Генпрокуратура в своем иске среди прочего утверждала, что Смирнов после передачи компании Росимуществу стал препятствовать работе временной администрации, в том числе по поставке консервов на фронт в Украину. С начала декабря 2024 года он якобы отправлял на почту сотрудников «Главпродукта» указания не сотрудничать с новым управляющим.

Выгодоприобретателем от экспроприации компании может стать бывший министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

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