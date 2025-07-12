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Лукашенко понес околесицу на встрече с Додоном

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  • 12.07.2025, 13:50
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Лукашенко понес околесицу на встрече с Додоном

Диктатор начал со странного восклицания.

Александр Лукашенко 12 июля встретился с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном, у которого на родине были проблемы с законом, и через него передал призыв гражданам страны «не рваться ни в какие союзы».

Как передает пресс-служба Лукашенко, диктатор приветствовал Додона в своем кабинете во Дворце независимости восклицанием: «Живой!».

«Не дождутся!» — ответил тот.

В ходе встречи Лукашенко посетовал, что жители Молдовы «от нас оторваны войной, к сожалению», и «логистика усложнилась», но «нет безнадежных ситуаций».

Отметим, Игорь Додон сейчас возглавляет пророссийскую Партию социалистов Республики Молдова, которая находится в жесткой оппозиции к официальному Кишиневу.

Диктатор через своего гостя дал Молдове «совет древнего политика»:

— Не рвитесь вы ни в какие союзы (речь о Евросоюзе. — Прим.), никто вас нигде не ждет, — призвал Лукашенко.

Напомним, свою мысль «вас нигде не ждут» диктатор ранее уже высказывал в адрес и других стран, которые стремятся укрепить связи с Западом. Например, Армении, где подобный пассаж вызвал скандал.

Напомним, Игорь Додон занимал пост президента Молдовы в 2016–2020 годах. Александр Лукашенко неоднократно называл его своим другом.

Также Додон, уже проиграв выборы Майе Санду, в мае 2021 года приезжал с неофициальным визитом в гости к Лукашенко. Тот показал ему свою загородную резиденцию.

Додон был задержан 24 мая 2022 года и отправлен под домашний арест. Ему предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Молдовы: «Пассивная коррупция», «Получение финансирования политической партией от преступной организации», «Незаконное обогащение» и «Государственная измена».

18 ноября 2022 года экс-президент Молдовы был освобожден из-под домашнего ареста.

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