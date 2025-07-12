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Звезда «Астерикс и Обеликс» погиб из-за несчастного случая

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  • 12.07.2025, 13:55
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Звезда «Астерикс и Обеликс» погиб из-за несчастного случая
Бан Гей Мин

Актеру было 43 года.

Французский стендап-комик и актер Бан Гей Мин, который известен по фильмам «Астерикс и Обеликс» и «Шеф», погиб в Париже. Мужчине было 43 года.

Как пишет издание Le Parisien, он ушел из жизни в результате несчастного случая.

Бан Гей Мин доставал свой мобильный телефон, который упал в водосточную трубу. Однако в то же время он поскользнулся на балконе и выпал с высоты восьмого этажа.

«С бесконечной печалью мы вынуждены объявить о трагической смерти нашего друга, нашего замечательного артиста Бан Гей Мина. Согласно имеющимся у нас доказательствам, пытаясь достать телефон, Бан поскользнулся и упал с высоты», - подтвердил трагедию продюсер Филипп Дельмас.

К слову, прокуратура Парижа уже официально начала расследование этого дела.

Что известно о Бан Гей Мине

Начинал как стендап-комик и выступал на фестивалях Montreux Laughter 2016-2017. Однако позже попробовал свои силы в кино. Самая известная лента с участием Бан Гей Мина - «Астерикс и Обеликс», которая принесла ему популярность.

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