Один из белорусских банков ввел новшество для кредитов на жилье 12.07.2025, 13:59

Программа касается первых 12 месяцев выплаты кредита.

Банки продолжают вводить новшества для кредитов на жилье. Так, «МТБанк» внес изменение для займа «Партнерское кредитование недвижимости ЖК «Северный берег». В частности, для клиентов появилась дополнительная программа кредитования, пишет Myfin.by.

Эта программа предусматривает грейс-период (льготные проценты) в первые 12 месяцев, в течение которых ставка составляет 5,5% годовых. По окончании указанного срока ставка увеличивается до 17,1% годовых.

Другие параметры остались теми же, что были в изначальной программе: срок кредитования до 30 лет, первый взнос от 10% стоимость жилья, суммы до 150 тыс. рублей можно получить без поручителей.

Напомним, белорусские банки продолжают повышать процентные ставки кредитных продуктов. У некоторых займов они приближаются к отметке в 20%. Одна из причин — решение Нацбанка.

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