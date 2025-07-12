Один из белорусских банков ввел новшество для кредитов на жилье
- 12.07.2025, 13:59
Программа касается первых 12 месяцев выплаты кредита.
Банки продолжают вводить новшества для кредитов на жилье. Так, «МТБанк» внес изменение для займа «Партнерское кредитование недвижимости ЖК «Северный берег». В частности, для клиентов появилась дополнительная программа кредитования, пишет Myfin.by.
Эта программа предусматривает грейс-период (льготные проценты) в первые 12 месяцев, в течение которых ставка составляет 5,5% годовых. По окончании указанного срока ставка увеличивается до 17,1% годовых.
Другие параметры остались теми же, что были в изначальной программе: срок кредитования до 30 лет, первый взнос от 10% стоимость жилья, суммы до 150 тыс. рублей можно получить без поручителей.
Напомним, белорусские банки продолжают повышать процентные ставки кредитных продуктов. У некоторых займов они приближаются к отметке в 20%. Одна из причин — решение Нацбанка.