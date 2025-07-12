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Один из белорусских банков ввел новшество для кредитов на жилье

  • 12.07.2025, 13:59
Один из белорусских банков ввел новшество для кредитов на жилье

Программа касается первых 12 месяцев выплаты кредита.

Банки продолжают вводить новшества для кредитов на жилье. Так, «МТБанк» внес изменение для займа «Партнерское кредитование недвижимости ЖК «Северный берег». В частности, для клиентов появилась дополнительная программа кредитования, пишет Myfin.by.

Эта программа предусматривает грейс-период (льготные проценты) в первые 12 месяцев, в течение которых ставка составляет 5,5% годовых. По окончании указанного срока ставка увеличивается до 17,1% годовых.

Другие параметры остались теми же, что были в изначальной программе: срок кредитования до 30 лет, первый взнос от 10% стоимость жилья, суммы до 150 тыс. рублей можно получить без поручителей.

Напомним, белорусские банки продолжают повышать процентные ставки кредитных продуктов. У некоторых займов они приближаются к отметке в 20%. Одна из причин — решение Нацбанка.

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