Дочь Грефа подписала декларацию, что не поддерживает войну 2 12.07.2025, 14:18

Мария Греф получила от Международной федерации конного спорта нейтральный статус.

Дочь главы российского «Сбербанка» Германа Грефа Мария получила от Международной федерации конного спорта (FEI) нейтральный статус, который позволит ей участвовать в международных соревнованиях без флага и гимна страны. Для этого ей пришлось подписать декларацию о том, что она не поддерживает войну России в Украине, сообщило издание «Можем объяснить» («МО»).

В FEI журналистам заявили, что проверка, проведенная федерацией, не выявила никакой компрометирующей информации или сомнений в благонадежности наездницы. «Также не было выявлено информации, свидетельствующей о том, что Мария Греф выражала поддержку или высказывалась по поводу вторжения России в Украину», - добавил представитель федерации конного спорта. Он добавил, что Герман Греф «классифицируется как политически значимое лицо, но эта классификация относится только к нему».

Мария Греф - кандидат в мастера спорта по выездке, ее семья владеет несколькими дорогими лошадьми. Согласно базе данных Федерации конного спорта России (ФКСР), весной и летом 2004 года она участвовала в России в нескольких соревнованиях по выездке среди юниоров на мерине, принадлежащем ее матери Яне Греф. По словам источников «МО», недавно 20-летняя Мария перевезла эту лошадь в Лондон, где она живет и учится уже около двух лет.

По состоянию на конец июня, кроме Марии Греф, FEI предоставила нейтральный статус еще 26 российским наездникам.

Герман Греф находится под международными санкциями

Глава «Сбербанка» Герман Греф считается одним из главных так называемых «системных либералов» в окружении президента РФ Владимира Путина. После начала полномасштабной войны в Украине Грефа включили в свои санкционные списки Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Украина.

Согласно расследованию издания «Проект», опубликованному в начале 2023 года, Греф пользуется принадлежащими «Сбербанку» бизнес-джетами для полетов на курорты Карибского моря и в немецкий Баден-Баден. Журналисты привели выписку из кадастровой книги, согласно которой Греф владеет в Баден-Бадене квартирой с оценочной стоимостью 300-400 тысяч евро. В России глава «Сбербанка» живет в четырехэтажном особняке на Рублевском шоссе, который стоит не менее 250 млн рублей, говорится в материале. Кроме того, авторы расследования нашли тесную связь между Грефом и люксембургским инвестфондом Altera Capital с общим объемом до 500 млн долларов.

«МО» цитирует слова Ильи Шуманова из Transparency International Россия, который назвал «системной уязвимостью» в режиме санкций тот факт, что они не затрагивают родственников людей, подпавших под ограничения. «Санкции задумывались как удар по элитам - по их активам и образу жизни. Но на практике они часто влияют только формально. Герман Греф давно под санкциями, а его дочь Мария без проблем тренирует дорогих лошадей и живет вполне себе обычной жизнью. Все по правилам: она не под санкциями, политических заявлений не делала, флаг России не поднимает, но в реальности продолжает пользоваться ресурсами, созданными за счет положения отца», - указывает Шуманов.

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