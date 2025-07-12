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Какие продукты нужно есть для гладкой кожи без морщин?

  • 12.07.2025, 14:30
Какие продукты нужно есть для гладкой кожи без морщин?

Диетологи раскрыли секрет природных источников коллагена.

Если ежедневно потреблять продукты, богатые коллагеном, то можно заметить, что со временем кожа стала более упругой, эластичной, а внутренние органы и суставы работают лучше. В издании Vogue рассказали, что следует добавить в свой рацион.

Коллаген является белком, который необходим нашей коже, суставам, некоторым внутренним органам. Он также участвует в формировании крепких костей, мышц, хрящей. Около 33% белков в организме является именно коллагеном, но после 30 лет его самостоятельная выработка начинает снижаться.

Поэтому очень важно добавлять в свой рацион определенные продукты животного и растительного происхождения, помогающие пополнить запасы организма.

Рыба

Выбирайте жирные виды рыбы (лосось, скумбрия, сардины), содержащие большое количество коллагена. Однако важно запомнить, чтобы получить максимум белка, употребляйте эти блюда с кожурой.

Костный бульон

Для его получения длительно варят хрящи, кости и сухожилия животных. Это блюдо содержит коллаген первого типа, который является наиболее полезным для здоровья ногтей, кожи, волос.

Некоторые виды мяса

Наибольшее количество коллагена содержится в говядине и свинине. В частности, следует выбирать сухожилие и соединительную ткань. Поэтому отдавайте предпочтение мясу из ребер.

Птица

В кожуре курицы и индейки содержится самое большое количество коллагена. Также добавляйте в свой рацион крылья и бедра, а вот в грудке этого белка меньше.

Устрицы

В этом морепродукте содержатся медь, цинк, а еще большое количество аминокислот, в частности лизин и пролин, которые являются предшественниками коллагена.

Яичные белки

Хотя яйца не являются источником коллагена, белки содержат пролет и лизин. Эти аминокислоты способствуют синтезу этого важнейшего для организма белка.

Чеснок

Этот продукт отличается большим количеством преимуществ для здоровья. Чеснок поддерживает иммунитет, уменьшает воспаление, а еще стимулирует выработку коллагена в организме. А еще в нем много витамина С, меди и цинка.

Сладкий перец (красный)

В нем содержится большое количество витамина С, который активно участвует в создании коллагена. Важно сочетать этот овощ с мясом или рыбой, содержащими много коллагена, для стимулирования его выработки.

Бобовые

В бобовых содержатся витамин С, а еще магний и кремний — они способствуют естественной выработке коллагена.

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