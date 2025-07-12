Какие продукты нужно есть для гладкой кожи без морщин? 12.07.2025, 14:30

Диетологи раскрыли секрет природных источников коллагена.

Если ежедневно потреблять продукты, богатые коллагеном, то можно заметить, что со временем кожа стала более упругой, эластичной, а внутренние органы и суставы работают лучше. В издании Vogue рассказали, что следует добавить в свой рацион.

Коллаген является белком, который необходим нашей коже, суставам, некоторым внутренним органам. Он также участвует в формировании крепких костей, мышц, хрящей. Около 33% белков в организме является именно коллагеном, но после 30 лет его самостоятельная выработка начинает снижаться.

Поэтому очень важно добавлять в свой рацион определенные продукты животного и растительного происхождения, помогающие пополнить запасы организма.

Рыба

Выбирайте жирные виды рыбы (лосось, скумбрия, сардины), содержащие большое количество коллагена. Однако важно запомнить, чтобы получить максимум белка, употребляйте эти блюда с кожурой.

Костный бульон

Для его получения длительно варят хрящи, кости и сухожилия животных. Это блюдо содержит коллаген первого типа, который является наиболее полезным для здоровья ногтей, кожи, волос.

Некоторые виды мяса

Наибольшее количество коллагена содержится в говядине и свинине. В частности, следует выбирать сухожилие и соединительную ткань. Поэтому отдавайте предпочтение мясу из ребер.

Птица

В кожуре курицы и индейки содержится самое большое количество коллагена. Также добавляйте в свой рацион крылья и бедра, а вот в грудке этого белка меньше.

Устрицы

В этом морепродукте содержатся медь, цинк, а еще большое количество аминокислот, в частности лизин и пролин, которые являются предшественниками коллагена.

Яичные белки

Хотя яйца не являются источником коллагена, белки содержат пролет и лизин. Эти аминокислоты способствуют синтезу этого важнейшего для организма белка.

Чеснок

Этот продукт отличается большим количеством преимуществ для здоровья. Чеснок поддерживает иммунитет, уменьшает воспаление, а еще стимулирует выработку коллагена в организме. А еще в нем много витамина С, меди и цинка.

Сладкий перец (красный)

В нем содержится большое количество витамина С, который активно участвует в создании коллагена. Важно сочетать этот овощ с мясом или рыбой, содержащими много коллагена, для стимулирования его выработки.

Бобовые

В бобовых содержатся витамин С, а еще магний и кремний — они способствуют естественной выработке коллагена.

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