Какие продукты нужно есть для гладкой кожи без морщин?
- 12.07.2025, 14:30
Диетологи раскрыли секрет природных источников коллагена.
Если ежедневно потреблять продукты, богатые коллагеном, то можно заметить, что со временем кожа стала более упругой, эластичной, а внутренние органы и суставы работают лучше. В издании Vogue рассказали, что следует добавить в свой рацион.
Коллаген является белком, который необходим нашей коже, суставам, некоторым внутренним органам. Он также участвует в формировании крепких костей, мышц, хрящей. Около 33% белков в организме является именно коллагеном, но после 30 лет его самостоятельная выработка начинает снижаться.
Поэтому очень важно добавлять в свой рацион определенные продукты животного и растительного происхождения, помогающие пополнить запасы организма.
Рыба
Выбирайте жирные виды рыбы (лосось, скумбрия, сардины), содержащие большое количество коллагена. Однако важно запомнить, чтобы получить максимум белка, употребляйте эти блюда с кожурой.
Костный бульон
Для его получения длительно варят хрящи, кости и сухожилия животных. Это блюдо содержит коллаген первого типа, который является наиболее полезным для здоровья ногтей, кожи, волос.
Некоторые виды мяса
Наибольшее количество коллагена содержится в говядине и свинине. В частности, следует выбирать сухожилие и соединительную ткань. Поэтому отдавайте предпочтение мясу из ребер.
Птица
В кожуре курицы и индейки содержится самое большое количество коллагена. Также добавляйте в свой рацион крылья и бедра, а вот в грудке этого белка меньше.
Устрицы
В этом морепродукте содержатся медь, цинк, а еще большое количество аминокислот, в частности лизин и пролин, которые являются предшественниками коллагена.
Яичные белки
Хотя яйца не являются источником коллагена, белки содержат пролет и лизин. Эти аминокислоты способствуют синтезу этого важнейшего для организма белка.
Чеснок
Этот продукт отличается большим количеством преимуществ для здоровья. Чеснок поддерживает иммунитет, уменьшает воспаление, а еще стимулирует выработку коллагена в организме. А еще в нем много витамина С, меди и цинка.
Сладкий перец (красный)
В нем содержится большое количество витамина С, который активно участвует в создании коллагена. Важно сочетать этот овощ с мясом или рыбой, содержащими много коллагена, для стимулирования его выработки.
Бобовые
В бобовых содержатся витамин С, а еще магний и кремний — они способствуют естественной выработке коллагена.