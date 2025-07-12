Трамп посетит финал клубного чемпионата мира
- 12.07.2025, 14:41
Президент США пообещал прийти на игру, которая состоится на арене «МетЛайф».
Президент США Дональд Трамп собирается посетить финал клубного чемпионата мира.
Слова политика передает ESPN.
Политик пообщался с журналистами на открытии офиса ФИФА в башне Трампа. Президент пообещал прийти на игру, которая состоится на арене «МетЛайф».
Пользуясь случаем, президент ФИФА поблагодарил Трампа за его участие в организации клубного чемпионата мира.
«Мы получили столь большую поддержку от власти и президента во время подготовки к КЧМ, и еще будем получать накануне чемпионата мира-2026», – добавил Инфантино.
Финал клубного чемпионата мира состоится в воскресенье, 13 июля. Соперником Челси станет победитель пары ПСЖ – Реал, которые сыграют сегодня в 22:00 по киевскому времени.