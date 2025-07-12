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Трамп посетит финал клубного чемпионата мира

  • 12.07.2025, 14:41
Трамп посетит финал клубного чемпионата мира

Президент США пообещал прийти на игру, которая состоится на арене «МетЛайф».

Президент США Дональд Трамп собирается посетить финал клубного чемпионата мира.

Слова политика передает ESPN.

Политик пообщался с журналистами на открытии офиса ФИФА в башне Трампа. Президент пообещал прийти на игру, которая состоится на арене «МетЛайф».

Пользуясь случаем, президент ФИФА поблагодарил Трампа за его участие в организации клубного чемпионата мира.

«Мы получили столь большую поддержку от власти и президента во время подготовки к КЧМ, и еще будем получать накануне чемпионата мира-2026», – добавил Инфантино.

Финал клубного чемпионата мира состоится в воскресенье, 13 июля. Соперником Челси станет победитель пары ПСЖ – Реал, которые сыграют сегодня в 22:00 по киевскому времени.

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