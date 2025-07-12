У лукашистов окончательно «снесло крышу» на теме «тунеядцев» 12.07.2025, 14:48

Борьба с «иждивенцами» вышла на новый уровень.

В Беларуси продолжают бороться с «иждивенцами». По всей стране работают специальные «тунеядские» комиссии — они объявили график работы на вторую половину нынешнего года. Причем в некоторых случаях заседания устраивают в РУВД. Тем временем к трудоустройству людей по-прежнему привлекают милицию, для этого по всей стране запускают специальные акции, пишет «Зеркало».

«Тунеядские» комиссии объявили, как будут работать во втором полугодии. К примеру, в Чашникском районе в июле, августе и сентябре заседания намерены устраивать во второй и четвертый понедельник месяца, а в Ленинском районе Могилева — второй и четвертый вторник (причем раз в месяц — в здании местного РУВД).

В Вороново служба занятости 31 июля совместно с местным РОВД собираются провести профилактическую акцию «Не упусти свой шанс» — для «принятия дополнительных мер по трудоустройству ранее судимых граждан». Такие же мероприятия с подобным названием устроят и в других городах. К примеру, в Волковыске, Новогрудке, Дятлово, Мостах, Щучине, Кореличах.

В Слониме 29 июля службы занятости проведут ярмарку вакансий для не занятых в экономике, «в том числе лиц, ведущих асоциальный образ жизни, с целью оказания профилактического воздействия».

В Свислочи 25 июля устроят ярмарку вакансий для «тунеядцев». Ее будут проводить служба занятости и милиция.

В Узде 24 июля местное управление по труду, занятости и соцзащите собирается «принять участие в заседании наблюдательной комиссии, которое состоится на базе Узденского РОВД». «Специалисты службы занятости предоставят сведения об имеющихся в районе вакансиях, проинформируют граждан, не занятых в экономике и состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, о возможности прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, получения содействия в организации собственного дела», — сообщает служба занятости. Похожее мероприятие намерены устроить 24 июля в Лиде.

В Копыле, Дзержинске и Молодечно службы занятости и милиция также устроят профилактические акции для тех, кто стоит на учете в РОВД.

Напомним, 21 января этого года Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. А в ноябре 2024-го диктатор сказал, что в Беларуси не должно быть «бомжей и тунеядцев».

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